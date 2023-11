Sennheiser X-MAS-Guide: Tolle Geschenke für Klangliebhaber*innen

Was schenkt man Audioenthusiast*innen mit hohen Ansprüchen an guten Klang? Mit hochwertigen Sennheiser-Audioprodukten können Schenkende dieses Jahr zu echten Festtagsheld*innen werden.

Den Raum mit Freude füllen

Überragender 3D Klang ab 799 Euro

Weihnachtsfilme und-musik mit ausfüllendem Raumklang erleben: Die Sennheiser Soundbars sind mit der AMBEO-Technologie ausgestattet, um den Hyper-Realismus und die Spannung eines Mehrkanal-Surround-Sound-Setups aus einer einzigen Quelle zu reproduzieren. Die in drei Größen erhältlichen Soundbars versetzen Hörer*innen mitten ins Geschehen – egal, ob Kevin die Feiertage vor stümperhaften Dieben rettet oder der Grinch mal wieder versucht, Weihnachten zu stehlen. AMBEO Soundbars können auch als zentraler Knotenpunkt für ein intelligentes Zuhause dienen, mit integrierter Unterstützung für Sprachassistenten, drahtloses Musikstreaming, Content Casting und mehr. „Alexa, spiele meine Playlist mit Weihnachtsklassikern!“

Neu: AMBEO Soundbar Mini (799,00 Euro) | Kompakte Soundbar mit bis zu 7.1.4 Virtualisierung

AMBEO Soundbar Mini (799,00 Euro) | Kompakte Soundbar mit bis zu 7.1.4 Virtualisierung Die goldene Mitte: AMBEO Soundbar Plus (1499,00 Euro) | Mittelgroße Soundbar mit bis zu 7.1.4-Virtualisierung

AMBEO Soundbar Plus (1499,00 Euro) | Mittelgroße Soundbar mit bis zu 7.1.4-Virtualisierung Außergewöhnlich: AMBEO Soundbar Max (1999,00 Euro) | XL-Soundbar mit bis zu 5.1.4-Virtualisierung

AMBEO Soundbar Max (1999,00 Euro) | XL-Soundbar mit bis zu 5.1.4-Virtualisierung Massive Bässe: AMBEO Subwoofer (749,00 Euro) | Kabelgebundene oder kabellose Verbindung zu AMBEO Soundbars

Die Besten der Besten (der Besten)

Atemberaubende Akustik ab 149,90 Euro

Apropos Weihnachts-Playlist: Musik ist ein zeitloses Geschenk. Und egal, ob nostalgische Platte oder neue hochauflösende Veröffentlichung: sie sollte nicht durch mittelmäßige Kopfhörer kaputt gemacht werden. Die audiophilen Sennheiser-Kopfhörer glänzen mit Exzellenz – gefertigt aus hochwertigen Materialien, luxuriös, komfortabel und ein Hochleistungsstandard in puncto Klang. Mit ihrer Fähigkeit, jedes noch so kleine Detail in der Musik herauszuarbeiten, klingt die eigene Lieblingsmusik besser als jemals zuvor.

Erstklassige Reisen

Globetrotter-Lächeln ab 179,90€

Über die Feiertage nach Hause zu kommen, sollte eine Freude und keine Last sein. Und für diejenigen, die über den Globus jetten, kann ein hochwertiges Paar Reisekopfhörer den Unterschied zwischen einer unangenehmen und einer unterhaltsamen Reise ausmachen. Aktive Geräuschunterdrückung und eine Marathon-Akkulaufzeit für die tagelange Wiedergabe bringen mehr Spaß am Reisen. Und mit ganztägigem Tragekomfort und audiophilem Klang fühlt sich sogar das Economy-Ticket wie die erste Klasse an. Reisen mit leichtem Gepäck? True Wireless-Ohrhörer passen in jede noch so kleine Tasche und lassen sich direkt im beigelegten Etui aufladen – „Driving Home For Christmas“ leicht gemacht.

Hörst du, was ich höre?

Lieblingsweihnachtsfilme und Gespräche am Weihnachtstisch richtig verstehen – ab 399,90€

Die menschliche Stimme ist der Weg zum Herzen und verbindet in wertvollen Momenten. Eine große Ankündigung am Esstisch kommt vielleicht nur einmal vor – und dann ist der Moment vorbei. Um eben diese Momente nicht zu verpassen, hat Sennheiser einige Lösungen im Portfolio mit denen Nutzer*innen Gesprächen leichter folgen zu können – egal, ob es sich um ein Gespräch im echten Leben, in einer Fernsehsendung oder bei einer Theateraufführung an den Feiertagen handelt.