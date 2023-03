Der Sennheiser HD660S2 im Test – Hohe Qualität

Was macht das Besondere an einem sehr teuren Kopfhörer wie dem Sennheiser HD660S2 aus? Guten Sound bekomme ich auch um die Hälfte des Geldes. Gute Kopfhörer, die sowohl beim Spielen als auch beim Sehen von Filmen für Genuss sorgen, gibt es viele. Warum also doch tiefer in die Tasche greifen? Weil erst mit HiRes-Geräten Klänge verortet werden können. Und weil erst dann einzelne Instrumente eines Orchesters als solche wahrgenommen werden.

Sennheiser HD660S2 – Ein Nachfolgemodell

Der Zweier im Namen deutet es an, hier handelt es sich um die 2. Generation dieses HiRes- Kopfhörers. Auch wenn sich optisch nur wenig geändert hat, so drehte Sennheiser doch an den richtigen Schrauben im Inneren und holt noch einmal mehr aus den Kopfhörern raus. Wie der Vorgänger ist auch das neue Modell ein offener Kopfhörer. Die Ohrmuscheln sind auf der Rückseite offen. Lediglich ein metallenes Gitter schützt die Membranen. Das bedeutet, die Umgebung hört mit, was die HD660S2 eher für zuhause vorsieht. Klanglich eröffnet das natürliche neue Möglichkeiten.

Ein Manko dabei ist aber immer der Bass, der in einem geschlossenen Gehäuse meist mächtiger wirkt. Gerade an dieser Schraube hat Sennheiser aber kräftig gedreht und verspricht einen satteren Bass, was insgesamt auch gleich für mehr Volumen sorgt. Um das volle Potenzial der dynamischen 38mm Treiber auszunutzen, braucht es einen ordentlichen Anschluss. Bei einer Impedanz von 300 Ohm bekommen schwächere Quellen schnell Probleme. Angeschlossen per 6,3mm-Klinke an einen Verstärker geht es aber ordentlich zur Sache. Alternativ finden sich ein Anschlusskabel mit 4,4mm-Klinke und ein Adapter von 6,3 auf die kleine Klinkenbuchse in der Verpackung. Audiophile wissen, jede Steckverbindung sorgt für Verluste, weshalb die Empfehlung auf den direkten Anschlusskabeln liegt.