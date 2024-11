SEGA spricht von einem neuen Virtua Fighter-Spiel, Freude kommt auf

Nach vier Jahren seit Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown haben wir jetzt die Bestätigung, dass ein neues Spiel dieser Serie bei SEGA in Arbeit ist.

Über das neue Virtua Fighter

Der Neuzugang wurde in einem Interview mit Justin Scarpone, Global Head of Transmedia von SEGA, bestätigt. Der Manager erwähnte nur beiläufig: “Wir haben also gerade eine Reihe von Titeln in der Entwicklung, die alle in die Initiative fallen, die wir letztes Jahr bei den Game Awards angekündigt haben; Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage, Shinobi, und wir haben ein weiteres Virtua Fighter in der Entwicklung. Und das alles ist sehr aufregend.” Leider ist diese Bestätigung alles, was wir haben. Es gibt kein Veröffentlichungsdatum, keinen Titel und keine Plattform, auf der es verfügbar sein wird. Franchise-Fans werden sich freuen zu hören, dass ein neues Spiel in der Entwicklung ist, und wir hoffen, dass 2025 weitere Neuigkeiten darüber (und eine offizielle Ankündigung) stattfinden werden.

Während das Virtua Fighter-Franchise heute vielleicht nicht so beliebt ist wie die Tekken-Serie von Bandai Namco, ist es das Franchise, das überhaupt das Kampf-Genre 1993 ins Leben gerufen hat. Seitdem haben wir mehrere Fortsetzungen und Spin-offs erhalten, mit dem neuesten Spiel mit dem Titel Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, das 2021 auf PS4 veröffentlicht wurde. Die Kampfserie ist sehr von Technik und Können geprägt, und damit sicher für die ernsthafteren Kämpfer*innen unter uns geeignet. Aber der tatsächliche Appeal für die breite Masse ist nicht so ganz da: Es fehlen wohl die auffälligen Spezialeffekte, insgesamt ist es eine Spur langsamer und vielleicht klobiger, was alles dazu beitragen könnte, dass es weniger beliebt ist als Tekken. Aber gut – was ist eure Meinung dazu?