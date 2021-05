Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown angekündigt (Release 1.7.2021)

Gute Nachrichten für die Fans der Kult-Sega-Beat’em Up-Reihe Virtua Fighter – nach Jahren in der Versenkung gab Sega heute bekannt, dass Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown weltweit als PS4-Digitalexklusivtitel erscheinen wird. Die definitive Ausgabe, die im Rahmen des 60-jährigen Jubiläums von SEGA für eine neue Generation von Kampfspiel-Fans neu aufgelegt wurde, steigt am 1. Juni 2021 in den Ring.

Virtua Fighter 5 wird von Fans klassischer Kampfspiele für sein strategisches 3D-Gameplay, die intuitive Spielmechanik, die ausgeklügelte Balance und die intensiven Martial-Arts-Kämpfe gefeiert und hat im Laufe seiner Geschichte immer wieder beliebte Updates erhalten, zuletzt mit der Konsolen-Neuauflage im Jahr 2012. Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown lässt das viszerale Erlebnis des Originals mit prächtiger HD-Grafik, neuen Online-Features und den knochenbrechenden Martial-Arts-Kämpfen des berühmten Vorgängers wieder gekonnt aufleben.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown Features: