SEGA nennt Crazy Taxi einen AAA-Titel, mehrere werden kommen

SEGAs Sapporo Studio spricht über die Entwicklung von Triple-A-Titeln wie das Remake von Crazy Taxi. Was wird das werden?

Crazy Taxi, ein Vollpreisspiel?

Bei den Game Awards im vergangenen Jahr gab Sega bekannt, dass es eine Handvoll klassischer Franchises für moderne Plattformen wiederbeleben würde. Wer sich nun fragt, wie gut diese Titel sein könnten, scheint es, dass der Publisher und Entwickler von Drittanbietern dabei alles geben könnte. Während eines Chats mit der Japan Times erwähnte das Team von Segas relativ neuem Sapporo Studio, wie es “an der Entwicklung von Triple-A-Titeln, einschließlich Crazy Taxi“ mitarbeitete. Das Spiel ist Teil der ursprünglichen Legacy-Wiederbelebung von Sega, die auch die Rückkehr von Jet Set Radio, Streets of Rage, Golden Axe und Shinobi beinhaltet.

Mehrere andere Spiele scheinen auch auf dem Weg zu sein. Im Moment arbeitet Sapporo Studio nicht unabhängig an Titeln, sondern “beabsichtigt, dies in Zukunft zu tun”. Das Studio wurde ursprünglich im Dezember 2021 während der Pandemie gegründet und wird von Takaya Segawa geleitet. Sega hat zuvor enthüllt, wie seine neue Legacy-Revival-Serie “jetzt in der Entwicklung” ist, mit den oben genannten Projekten, die in den kommenden Jahren erwartet werden. Habt ihr irgendein Spiel, auf das ihr euch besonders freut? Ich persönlich bin an dem Revival von Golden Axe interessiert, aber natürlich auch Jet Set Radio als Klassiker wird sehr spannend zu sehen!