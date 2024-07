Samsung Unpacked-Event am 10. Juli: Diese Galaxy-Produkte erwarten uns

Das nächste Samsung Unpacked-Event ist für den 10. Juli 2024 angesetzt. Es wird in Paris um 15 Uhr unserer Zeit stattfinden. Was kommt?

Was bisher geschah

Das Unternehmen hat seine Galaxy S24-Geräte Anfang dieses Jahres nach seinem ersten Unpacked-Event 2024 veröffentlicht, so dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass wir hier völlig neue Versionen des traditionellen Smartphone-Formats sehen werden. Es besteht jedoch eine gute Chance, dass Samsung seine neuesten faltbaren Geräte zeigen wird. Gerüchte deuten darauf hin, dass es auch bereit ist, eine neue Smartwatch zu enthüllen. Und dann ist da noch die kleine Sache des intelligenten Rings, den Samsung in diesem Jahr bereits angekündigt hat.

Zum Samsung Galaxy Ring

Es ist eine brandneue Produktkategorie für das Unternehmen, obwohl Samsung sich in den letzten Jahren darauf vorbereitet hat, indem es seine Gesundheits- und Wellnesstechnologie in seinen anderen Geräten verfeinert hat. Der Samsung Galaxy Ring soll laut dem Unternehmen selbst “im oder um den August” ankommen, so dass es eher eine Überraschung wäre, wenn das Gerät nicht beim Unpacked-Event erscheinen würde. Nachdem Samsung zum ersten Mal während der Veranstaltung im Januar darüber gesprochen hatte, enthüllte Samsung im Februar weitere Details darüber. Der Galaxy Ring kommt in drei Farben – Platinsilber, Gold und Keramikschwarz – und in mehreren Größen.

Der Ring misst Herzfrequenz, Bewegung und Atmung, um unsere Schlafqualität zu errechnen. Es wird erwartet, dass es auch die Zyklenmessung unterstützt. Der Galaxy Ring kann zudem mit einer Galaxy Watch kombiniert werden, wenn ihr also beide tragt, erhaltet ihr wahrscheinlich genauere und umfassendere Gesundheitsdaten. Neben der auf der Hand liegenden Kompatibilität mit den eigenen Samsung Galaxy-Smartphones bleibt es abzuwarten, womit das smarte Wearable noch so kompatibel sein wird. Der Mitbewerb ist jedenfalls stets plattform-agnostisch gehalten, um möglichst viele Nutzer:innen anzulocken. So oder so: Samsung muss noch das genaue Veröffentlichungsdatum und die Preise für diesen Ring bekannt geben – höchstwahrscheinlich passiert dies beim Unpacked-Event am 10. Juli.

Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6

Es ist wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt für Samsung, neue Foldables auszurollen. Denn nach Weihnachten ist vor Weihnachten, und man muss sich irgendwie schon dafür positionieren. Ein eventuelles Galaxy Z Flip 6 und Galaxy Z Fold 6 wären hier sehr gut aufgehoben! Es wird erwartet, dass die Updates zur Generation 5 (hier geht’s zu unseren Tests vom Flip5 und vom Fold5) relativ klein gehalten sind. Gerüchte deuten darauf hin, dass das Z Flip 6 eine bescheidene Erhöhung der Batteriekapazität auf 4.000 mAh erhalten wird, und Optionen, den RAM in 12 GB und den Snapdragon 8 Gen 3 Chipsatz zu bekommen. Kamera-Upgrades scheinen auch wahrscheinlich zu sein, da Samsung die gleiche 50-MP-Kamera, die im Galaxy S23 und Galaxy S24 vorkommen, auch zum Z Flip 6 bringen soll.

Was das große Flaggschiff, das Galaxy Z Fold 6, betrifft, so wird erwartet, dass es die gleiche Bildschirmgröße und Dicke wie das Modell des letzten Jahres hat. Der Abdeckbildschirm wird Corning Gorilla Armor für eine verbesserte Haltbarkeit zusammen mit Antireflex-Technologie bekommen. Es scheint nicht, dass die Kameras aufgerüstet werden, während es möglicherweise nur eine sehr kleine Erhöhung der Batteriekapazität geben wird. Es gilt jedoch als bombensicher, dass es ein Chipsatz-Upgrade auf den Snapdragon 8 Gen 3 geben wird. Es gab auch einige Gerüchte um ein Premium-Galaxy Z Fold 6 Ultra sowie schlanke Versionen beider faltbarer Formate. Diese könnten jedoch auch erst Anfang 2025 neben der Galaxy S25-Reihe erscheinen.