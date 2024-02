Der Samsung Galaxy Ring ist Realität, hier alle Details von der MWC 2024

Samsung hat auf der Mobile World Conference (MWC 2024) endlich den Galaxy Ring in physischer Form gezeigt und einige zusätzliche Details enthüllt.

Mehr zum Samsung Galaxy Ring

Das Gerät konzentriert sich natürlich auf Gesundheit und Wohlbefinden und wird in drei Farben erhältlich sein, Platinsilber, Gold und Keramikschwarz. Es wird noch in diesem Jahr in den Verkauf gehen. Alles, was bislang bekannt war, ist, dass es ein Wellness-orientiertes Wearable sein soll, und dass es eine Reihe unbekannter Sensoren haben würde. Einige zusätzliche Bilder von Samsung zeigen, dass es sich um einen konkaven Ring handelt, der leichter als erwartet sei und in den Größen 5 bis 13 angeboten wird. Die Größen sind dann übrigens mit S bis XL im Inneren des Bandes gekennzeichnet. Die Größe der Batterie (und damit die Zeit zwischen den Ladungen) variiert je nach Größe und reicht von 14,5 mAh bis 21,5 mAh. Vermutlich hält der Akku etwa eine Woche.

Laut einem Blogeintrag von Samsung VP Dr. Hon Pak wird der Ring den Schlaf basierend auf Herzfrequenz, Bewegung und Atmung verfolgen und dann den Benutzer:innen auf dieser Grundlage Ratschläge geben. Das Unternehmen wird auch Daten vom Partner Natural Cycles angeben, der bereits die Fruchtbarkeitsverfolgung auf der Galaxy Watch durchführt. Der Galaxy Ring wird auch ein neues Tool namens My Vitality Score anbieten, das die Wachsamkeit misst, damit wir sehen können, ob wir auch bestmöglich funktionieren. Feedback wird über “Booster Cards” verfügbar sein, die wissenschaftlich fundierte Tipps mit Schlaf und anderen vom Gerät gesammelten Daten bieten. Dieser Ring ist Teil von Samsung Health und bietet neben einem hohen Komfort (ich schlafe lieber mit einem Ring als mit einer Uhr) eine weitere Fülle an Daten für einen umfassenden Bericht. Interessant?