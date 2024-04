SaGa Emerald Beyond: Verschiedene Demos auf verschiedenen Plattformen

Wer SaGa Emerald Beyond testen will, kann dies tun. Die Demo bietet eine andere Geschichte, je nachdem, auf welcher Plattform ihr es spielt!

Über SaGa Emerald Beyond

Der neue Titel ist für den Start am 25. April geplant und erscheint auf PC, PlayStation und Nintendo Switch. Diese drei Plattformen haben jeweils exklusive Schnitte der Geschichten von drei verschiedenen Charakteren aus dem gesamten SaGa-Erlebnis. PlayStation-Fans können die Kontrolle über Tsunanori Mido übernehmen, einen Puppenmanipulator, der sein Zuhause vor übernatürlichen Gefahren schützt. Wechselt ihr auf die Nintendo Switch, folgt die Geschichte Ameya, einer Hexe in der Ausbildung. PC-Spieler:innen übernehmen die Rolle der Diva Nr. 5, einer Mech-Darstellerin, die in einem Netz von Geheimnissen gefangen ist. Alle drei Demo-Versionen sind ab sofort verfügbar.

Trotz der Verzweigungsoptionen werden Speicherdaten auf den jeweiligen Plattformen übertragen, so dass ihr keine Fortschritte verlieren werdet. SaGa war schon immer eine der unkonventionelleren RPG-Serien, und ein solches Demo-Setup, bei der drei verschiedene Plattformen drei verschiedene Geschichten erzählen, verstärkt das sicherlich. Square Enix hat ziemlich konsequent Demos für ihre Spiele angeboten, egal ob es sich um etwas Neues und Experimentelles oder um einen Einblick in einen seiner größten Blockbuster (hey, Rebirth) handelt. Spiele wie SaGa Emerald Beyond könnten den Push auch absolut gebrauchen. Das Jahr ist ohnehin bereits mit so vielen guten RPGs gefüllt, und allein in diesem Monat tritt SaGa gegen den Suikoden-Nachfolger Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes an.