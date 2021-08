Road Trip quer durch Europa mit der Huawei Watch 3 Pro

21 Tage Akkulaufzeit bietet die Huawei Watch 3 Pro – Grund genug für eine Reise, die ebenso lange dauert. Lest hier mehr!

Über die Huawei Watch 3 Pro

In unserem Test der Uhr bekamen wir einen sehr guten Eindruck. Ab 369 Euro (Active Edition) beziehungsweise 399 Euro (Classic) ist die Huawei Watch 3 Pro zu haben. Dafür bekommt ihr eines der besten Wearables, die es für Android- und Huawei-Smartphones gibt! Diese Uhr lässt sich sehr gut an euren Stil anpassen und meistert die Alltagsnutzung. Es ist klasse, dass der Akku selbst bei starker Nutzung mehrere Wochen durchhält. Selbst in direktem Sonnenlicht kann man das starke Display jederzeit gut lesen, Huawei hat den Fokus auf die richtigen Punkte gelegt.

Huawei arbeitet softwareseitig stets an neuen Updates und ist da sehr aktiv. Herausragend ist jedoch die dreiwöchige Akkulaufzeit, die euch auch für längere Aufenthalte ohne Steckdose eine Möglichkeit zum Tracking eurer Aktivitäten und mehr bietet. Kurz zusammengefasst: Für knapp 400 Euro bekommt ihr eine der am besten verarbeiteten Smartwatches, die es derzeit auf dem Markt gibt und ihren Preis wert ist. Hier geht’s zur offiziellen Website!

Über den Road Trip quer durch Europa

Sommerzeit ist Reisezeit: Deswegen schickte das Technologieunternehmen Huawei zwei Abenteurer:innen auf eine 21-tägige Reise quer durch Europa. Mit dabei der smarte Reisebegleiter, die Huawei Watch 3 Pro, die auf der dreiwöchigen Reise in acht verschiedenen Ländern mit nur einer einzigen Akkuladung überzeugt. Vor kurzem legten die Weltenbummler:innen Zuzia und Andrzej Treneiro auf ihrer Reise auch einen Stopp in Österreich ein. Gemeinsam mit den österreichischen Influencern Elias Schwärzler und Stefan Warecka erkundeten sie die Vielfalt der österreichischen Bergwelt mit Mountainbikes und zu Fuß.

Nach Stopps in Bulgarien, Serbien, Rumänien und Ungarn setzten Zuzia und Andrzej ihr Abenteuer kürzlich in Österreich mit einem Programm für Natur-Liebhaber:innen fort. Gemeinsam mit Elias Schwärzler und Stefan Warecka gestaltete sich der Tag der beiden Abenteurer:innen sportlich. Eine Mountainbike-Session und eine ausgiebigen Wanderung standen auf dem Plan, so erlebten die Teilnehmer:innen viele der Highlights, die einen Urlaub in den österreichischen Bergen so beliebt machen. Die atemberaubende Aussicht auf die umliegende Bergwelt war dabei natürlich ein besonderes Plus für Zuzia und Andrzej Treneiro.

Immer on track mit der Huawei Watch 3 Pro

Aber auch für die beiden österreichischen Influencer Elias Schwärzler und Stefan Warecka bot sich eine spektakuläre Umgebung, die vor allem Elias aus einer ganz besonderen Perspektive genießen konnte. Der abenteuerlustige Influencer kam spontan in den Genuss eines professionellen Tandemsprungs und hatte so die Gelegenheit, die Huawei Watch 3 Pro auch in luftigen Höhen auf die Probe zu stellen. Das Fazit des actiongeladenen Tages: die Huawei Watch 3 Pro etablierte sich mühelos als der perfekte Reisebegleiter für einen aktiven Urlaub in allen Situationen.

Die Abenteurer:innen können dank der Huawei Watch 3 Pro am Handgelenk ihre gesamte Reise nachverfolgen und haben mit den vielen fortschrittlichen Funktionen wie Herzfrequenz- und Stressüberwachung auch immer ein Auge auf ihre Gesundheit. Darüber hinaus lassen sich mit der Huawei Watch 3 Pro am Handgelenk auch diverse Sportarten direkt tracken. Die inkludierte eSIM macht die Huawei Watch 3 Pro in jedem Land zum perfekten Begleiter. Für die optimale Unterhaltung auf langen Strecken unterwegs sorgen das Huawei MatePad 11 (zu unserem Test) und die Huawei FreeBuds 4 (zu unserem Test), die übrigens auch zu kreativen Höchstleistungen anspornen können.