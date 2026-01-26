Rayman wird 30: Hat Ubisoft etwas vor?

Ubisoft scheint ein Spiel zum 30. Jahrestag für die Rayman-Serie vorzubereiten. Und das inmitten von Unruhen und gezogenen Reißleinen!

Mehr zu Ubisofts Rayman

Das geht aus einer Auflistung hervor, die diese Woche auf der Website der australischen Klassifizierung für eine Rayman 30th Anniversary Edition erschienen ist. Nintendo Switch-Konsolen und PlayStation 5 werden als Plattformen für das unangekündigte Spiel aufgeführt, während Atari als Entwickler und Publisher genannt wird. Die Aufnahme von Atari könnte möglicherweise auf ein Retro-Paket hindeuten, das Mortal Kombat: Legacy Kollection ähnelt.

Das Game wurde von seinem Digital Eclipse-Studio entwickelt, es könnte aber auch ein Remaster von Nightdive Studios werden. Ubisoft bestätigte Pläne für ein neues Rayman-Spiel schon im Jahr 2024 und sagte, es habe eine „Erkundung“ begonnen, um das Franchise mit seinen Studios Mailand und Montpellier wiederzubeleben. Zu der Zeit hieß es, dass der Schöpfer Michel Ancel, der das Unternehmen 2020 verließ, das Projekt berät. Was haltet ihr von dieser Idee?