Ein neues Rayman ist in Arbeit: Kehrt der Jump’n’Run-Klassiker zurück?

Das Mario + Rabbids-Studio Ubisoft Milan sucht Personal für ein Projekt, was es als „AAA“-Rayman-Spiel bezeichnet.

Über das neue Rayman

Verweise auf den Titel finden sich in jetzt entfernten Stellenanzeigen, die von Reddit-Nutzern entdeckt und archiviert wurden. „Ubisoft Mailand sucht einen talentierten 3D-Gameplay-Animator, der an der Produktion eines renommierten AAA-Titels für die Marke Rayman beteiligt ist“, heißt es in einer Stellenanzeige. „Sie sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Qualität und der Inhalt der Gameplay-Animations-Assets mit der Vision des Spiels übereinstimmen.“ Ubisoft erwähnte erstmals Pläne für eine Rayman-Rückkehr im letzten Jahr, als es bestätigte, dass es eine „Erkundung“ zur Wiederbelebung des Franchise mit seinen Studios in Mailand und Montpellier begonnen hatte.

Zu dieser Zeit hieß es, dass Rayman– und Beyond Good and Evil-Schöpfer Michel Ancel, der das Unternehmen 2020 verlassen hat, das Projekt berät. „Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan kürzlich eine Erkundungsphase der Marke Rayman begonnen haben“, sagte ein Sprecher von Ubisoft. „Das Projekt befindet sich noch in einem frühen Stadium, und wir werden später mehr Details mitteilen.“ Der fünfte und jüngste Eintrag in der Plattformserie von Ubisoft war Rayman Legends aus dem Jahr 2013, das von seinem Montpellier-Studio entwickelt wurde.