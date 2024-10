Rayman kehrt zurück: Ubisoft „erkundet“ Remakes und mehr

Ubisoft hat bestätigt, dass nach Gerüchten über ein Remake-Projekt eine “Erkundungsphase” der Marke Rayman begonnen hat.

Ubisoft bringt Rayman zurück

In einer kurzen Erklärung sagte das Unternehmen Folgendes: “Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan kürzlich eine Erkundungsphase der Marke Rayman begonnen haben. Das Projekt befindet sich noch in einem frühen Stadium, und wir werden später weitere Details mitteilen.“ Ubisoft bestätigte auch die Beteiligung des ursprünglichen Schöpfers Michel Ancel und erklärte: “Als Schöpfer der Marke Rayman wird Michel Ancel konsultiert, um die Konsistenz innerhalb des Universums zu gewährleisten”. Erst kürzlich erfuhren wir, dass das Team hinter Prince of Persia: The Lost Crown aufgelöst wurde, aber nun wissen wir, dass die betroffenen Mitarbeiter auf andere Projekte versetzt worden waren.

Und nun wissen wir auch, wohin! Laut einem Bericht von Insider Gaming sind jedoch etwa ein Dutzend Mitarbeiter zu einem Entwicklungsprojekt migriert, das derzeit unter dem Codenamen “Project Steamboat” betrieben wird. Der Bericht meint zu wissen, dass dies tatsächlich ein Remake von Rayman sein soll. Ursprünglich 1995 veröffentlicht, sollte der Franzose ein beliebtes Plattform-Franchise für Ubisoft hervorbringen, wobei das Team, das für The Lost Crown verantwortlich ist, die wohl besten Spiele der Franchise entwickelt hatte: Rayman Origins und Rayman Legends. Und nun kehren ebendiese Verantwortlichen zu diesem Franchise zurück – gute Nachrichten, kann man sagen! Doch ob Rayman wirklich mehr Zugkraft besitzt als der Prince of Persia? Ubisoft wird es schon wissen…