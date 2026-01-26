Ubisoft zieht Reißleine: Keine öffentlichen Verkaufszahlen mehr

Ubisoft hat in den letzten Jahren eine schwierige Zeit durchgemacht. Mehrere Projekte hatten Schwierigkeiten, die Erwartungen zu erfüllen. Nun gab es auch einen Knalleffekt!

Ubisoft im U-Boot-Modus

Der Herausgeber hat auch mehrere Spiele in der Entwicklung im Rahmen der internen Umstrukturierung abgesagt. Inmitten dieser Kämpfe sind die Spieleverkäufe von Ubisoft zu einem Rätsel geworden. Der französische Verlag hat aufgehört, seine Verkaufsdaten mit der Öffentlichkeit zu teilen, was viele dazu lässt, sich zu fragen, warum das Unternehmen so geheimniskrämerisch bezüglich seiner Zahlen geworden ist. Bis Juni dieses Jahres teilte Ubisoft regelmäßig seine Verkaufsdaten mit Circana, einem bekannten Marktforschungsunternehmen, das eng mit dem Branchenanalysten Mat Piscatella zusammenarbeitet. Im Juli verschwand Assassin’s Creed Shadows jedoch aus den Circana-Charts – nicht unbedingt, weil die Verkäufe zurückgegangen sind, sondern weil Ubisoft aufgehört hat, seine Daten an das Unternehmen zur Verfügung zu stellen.

In den sozialen Medien bestätigte Mat Piscatella selbst das Schweigen von Ubisoft in einem Beitrag. Viele glauben, dass die Entscheidung des Unternehmens, seine Zahlen nicht zu teilen, ein Versuch sein könnte, negative Aufmerksamkeit oder öffentliche Kritik an der Leistung seiner Titel zu vermeiden. Wie bereits erwähnt, hat Ubisoft in den letzten Monaten nach enttäuschenden Ergebnissen von Star Wars Outlaws eine schwierige Zeit durchgemacht. Obwohl Assassin’s Creed Shadows dazu beigetragen hat, einen Teil der Dynamik des Unternehmens wiederzugewinnen, löste es auch hitzige Debatten im Internet aus, wobei einige Ubisoft beschuldigten, Bots zu verwenden, um seine Titel zu bewerben. Vorerst bleibt abzuwarten, ob Ubisoft in Zukunft seine Verkaufszahlen wieder teilen wird oder ob die Verkaufsdaten des Unternehmens weiterhin geheim bleiben werden.