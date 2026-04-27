Retro: Sega startet „No Old, Stay Gold“-Sega Universe-Initiative

Sega hat eine neue „Sega Universe“-Initiative in Japan angekündigt, bei der die Jahrestage der klassischen Spieleserie mit allen möglichen Projekten gefeiert werden.

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Zu den auf der offiziellen Website hervorgehobenen Spielen gehören:

Fantasy Zone

OutRun

Streets of Rage

Rent A Hero

Guardian Heroes

NiGHTS

Dynamite Deka

Sakura Wars

SGGG

Das Ganze garantiert aber nicht unbedingt neue Spiele in diesen Franchises. Es könnten nur Merchandise und andere Themenfeiern sein. Die offizielle Beschreibung von Sega Universe stellt auch fest, dass seine klassische IP „über Spiele“ hinausgeht und sich in Unterhaltung und viele andere Bereiche ausdehnt: „Spiele und Charaktere, die in der Vergangenheit geboren wurden. Sie überschreiten Generationen und Grenzen und leben weiterhin im selben Universum – auch heute noch. Über Spiele hinaus, Expansion in Film, Musik, Mode und noch mehr Formen der Unterhaltung. Während sich die Form ändert, wird die Erfahrung ständig aktualisiert. Alles, was hier geschaffen wurde, bleibt in der Erinnerung von jemandem und wird an die nächste Generation weitergegeben.“