Final Fantasy X wird 25: Spezielle Website veröffentlicht

Feeling old yet? Square Enix hat eine spezielle Website veröffentlicht, zur Feier des 25-jährigen Jubiläums von Final Fantasy X am 19. Juli.

Final Fantasy X wird 25

Das Unternehmen kündigte auch verschiedene Waren zum Gedenken an den Meilenstein an, darunter Plüschtiere von Tidus, Yuna und anderen Charakteren, ein neues Vinyl-Set und ein Kunstbuch. Es gibt auch immer wieder News auf der Portal-Seite, und Rikku aus dem Spiel hat es ins Dissidia Duellum-Spiel geschafft.

Final Fantasy X wurde erstmals am 19. Juli 2001 für PlayStation 2 veröffentlicht und hat weltweit über 8,9 Millionen Einheiten verkauft. Eine remasterte Version, einschließlich der Fortsetzung Final Fantasy X-2, ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3, PS Vita und PC über Steam erhältlich.