Clair Obscur: Expedition 33 bekommt stylisches Geburtstags-Update

Clair Obscur: Expedition 33 kam vor einem ganzen Jahr heraus und Entwickler Sandfall Interactive feiert den Geburtstag mit einem Überraschungs-Update.

Zum Expedition 33-Update

Das Update wird einige Fehler beheben und den FIguren neue Haarschnitte verleihen. „Wir drängen heute live auf ein lustiges kleines Update – ein neues Set von Haarschnitten wird im Spiel erhältlich sein“, erklärte der Entwickler. „Diese Expedition wird zu ihrem ersten Jahrestag stilvoll herumstolpern.“ Und sie tun es, weil diese neuen Frisuren schick genug für all die Preisverleihungen sind, die das Rollenspiel gefegt hat. Wenn ihr das Spiel startet, um den Meilenstein zu feiern, ist Gustaves Jubiläumshaarschnitt im Gestral Merchant in der Nähe von Stone Wave Cliffs erhältlich, während die neuen Verkleidungen von Verso, Maelle, Lune, Sciel und Monoco laut den neuesten Patch-Notizbeschreibungen beim Weltkartenhändler in der Nähe von Grosse Tete zu finden sind. An anderer Stelle im Stealth-Update hat Sandfall „ein Problem behoben, bei dem [das] Danseuse-Outfit für Lune und Sciel das Charaktermenü zu obskur gemacht hat“. Das ist ja mal was!

Kollisionsprobleme, einige vage Leistungstexte und ein Problem, „bei dem es nicht möglich war, an verschiedenen Orten einen Ruhepunkt zu öffnen, wenn ein Dialog in der Welt abgespielt wurde“, wurden ebenfalls ausgebügelt. Sandfall stellt fest, dass Spieler Fehler über sein offizielles Typeform melden können, falls dieses neue Update unerwartet etwas kaputt macht. „Und am wichtigsten, vielen Dank für all Ihre Unterstützung in diesem ganzen Jahr!! Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Jahrestag und hoffen, dass Sie etwas Kuchen genießen, um mit uns zu feiern!“ Das kleine französische Rollenspiel hat sich zu einem großen Erfolg entwickelt. Clair Obscur: Expedition 33 folgte kürzlich Baldur’s Gate 3 und war erst das zweite Spiel, das sämtliche große „Spiel des Jahres“-Preise gewann, aber das Spiel hat mehr getan, als nur eine ganze Menge Anerkennung von Kritikern zu erregen. Es hat sich über fünf Millionen Mal verkauft, und Fans freuen sich auf mehr im Clair Obscur-Universum.