PS VR2: Alle eure Finger werden im Spiel abgebildet und wiedergegeben

Nachdem er eine Weile mit seinen Händen herumgefuchtelt und Fingerakrobatik durchgeführt hat, steigt der Benutzer dann in ein Kanu. Dort lässt er seine Hände in das Wasser tauchen, um die Fingerverfolgungsfähigkeiten des VR-Headsets der neuen Generation zu demonstrieren, was übrigens eine Demo zu Horizon Call of the Mountain ist. Alles in allem sieht dies wie ein ziemlich beeindruckender erster Eindruck für das PS VR 2-Headset aus. Es sind noch ein paar Monate, bis das VR-Headset am 22. Februar 2023 auf der ganzen Welt auf den Markt erscheint. So bleibt noch Zeit für Sony, weitere Demo-Sessions wie diese einzurichten, die Benutzer:innen ausprobieren können.