CES 2022: Sony stellt PSVR 2 und Horizon Call of the Mountain offiziell vor

Sony hat den Namen seines nächsten VR-Headsets bestätigt: Es überrascht niemanden, dass es PlayStation VR2 bzw. PSVR 2 heißen wird.

Mehr zur PSVR 2-Vorstellung

Nur wenige Stunden nach der Meldung, dass Sonys PSVR-Fortsetzung bald in China in die Massenproduktion gehen würde, hat der japanische Technologieriese auf der CES 2022 offiziell bestätigt, dass sein Headset der nächsten Generation tatsächlich auf dem Weg ist. Das PlayStation VR2-Headset, auch PSVR 2 genannt, wird neben dem neuen PlayStation VR2 Sense-Controller des Unternehmens debütieren, der eindeutig vom Oculus Touch-Controller inspiriert ist.

Ähnlich wie der ausgezeichnete DualSense-Controller der PS5 wird sich der neue VR2 Sense-Controller von Sony auch mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern rühmen. Obwohl Sony das PSVR 2-Headset selbst nicht enthüllte, ging das Unternehmen auf seinem PlayStation Blog auf einige Details zu den Spezifikationen des Geräts ein. Dazu gleich mehr: Zusätzlich zu dem neuen Headset und Controller kündigte Sony auch Horizon Call of the Mountain an, ein VR-Spin-off (ein Releasetitel?) seiner äußerst beliebten PlayStation-exklusiven Horizon-Serie, die von Guerrilla Games und Firesprite entwickelt wird. Hier ein Trailer für euch: