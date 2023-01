PNY Technologies stellt die GeForce RTX 4070 Ti vor – stärker als die RTX 3090 Ti

PNY Technologies hat heute die Erweiterung seiner NVIDIA GeForce RTX-Grafikkarten vor – die PNY GeForce RTX 4070 Ti VERTO.

Mehr zur RTX 4070 Ti

Die PNY GeForce RTX 4070 Ti ist die dritte Ergänzung der PNY GPUs der 40er Serie und wird in drei verschiedenen Konfigurationen erhältlich sein: XLR8 Gaming EPIC-X RGB Overclocked, XLR8 Gaming EPIC-X RGB und PNY VERTO. Angetrieben werden diese von der neuen, hocheffizienten NVIDIA Ada Lovelace Architektur und der RTX-Architektur der 3. Generation. Diese neuen Grafikkarten bieten damit leistungsstarkes Echtzeit-Raytracing und extreme Übertaktungsmöglichkeiten. Die innovativen Funktionen der GPUs heben das Gaming-Erlebnis auf ein neues Niveau. Tensor-Kerne der vierten Generation sorgen für bis zu 2-facher KI-Leistung. Gamer erleben bis zu 4x mehr Performance dank DLSS 3 powered by AI, 2-fach bessere Raytracing-Leistung und profitieren zudem von NVIDIA Reflex.

Die neuen Grafikkarten stellen einen Quantensprung in Bezug auf Performance dar: Mit den neuesten Grafikprozessoren von PNY könnt ihr Inhalte noch müheloser erstellen und erlebt ein einmaliges Gameplay dank der ultraschnellen Grafikverarbeitung in allen Auflösungen, sogar bei 8K. Die GeForce RTX 4070 Ti bietet extreme Leistung in Kombination mit einem extrem schnellen G6X-Speicher für ein unvergleichliches Grafikerlebnis. Die GPUs verfügen über ein kompaktes und leises Design mit drei Lüftern und 12 GB GDDR6X On-Board-Speicher. Sie bieten damit einen höheren Speicherdurchsatz für mehr Leistung bei besseren Auflösungen, um auch die komplexesten Spiele erfolgreich zu meistern und gewünschte Inhalte problemlos zu erstellen.

Leistungsstarkes Design

Die neuen GeForce RTX 4070 Ti-Modelle von PNY sind als Teil der VERTO-Grafikkartenfamilie erhältlich. Mit ihren Dreifach-Lüfter-Kühlern, VGA-Support-Kit, PCIe-5 12VHPWR-Adapter und ihrer EPIC-X RGB-Beleuchtung sind die GPUs beeindruckend in ihrem Design. Die Karten wurden für Hochleistungskühlung entwickelt, dafür sorgen die robusten, doppelt kugelgelagerten Lüfternaben und eine Schutzschicht auf der PNY VERTO GPU sowie eine elegante Alu-Backplat, die empfindliche Komponenten schützt und zusätzliche Kühlung gewährleistet. Sieben Heatpipes bei den XLR8 Gaming VERTO GUPs und sechs Heatpipes bei der PNY VERTO GPU bieten in Verbindung mit einem Kupfersockel eine leistungsstarke Kühlung, selbst bei anspruchsvollen Spielen und Kreativprozessen.

Die XLR8 Gaming ARGB- und Overclocked RTX 4070 Ti-Grafikkarten sind mit drei 100-mm-Lüftern ausgestattet, die PNY RTX 4070 Ti mit drei 90-mm-Lüftern für ein kompakteres Design ohne Leistungseinbußen. Die PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 4070 Ti VERTO und Overclocked GPUs verfügen über eine außergewöhnliche EPIC-X RGB-Beleuchtung. Spieler:innen können so ihren eigenen Stil definieren und ihr System mit brillanter RGB-Beleuchtung aufwerten und zum Strahlen bringen. Mit der VelocityX-Steuersoftware von PNY lassen sich außerdem wichtige Leistungsparameter einstellen und wichtige Angaben wie Kern- und Speichertakt, Kerntemperatur, Lüftergeschwindigkeit, RGB-Beleuchtung und mehr überwachen. Die PNY GeForce RTX 4070 Ti wird ab dem 5. Januar auf wortmann.de für 899,- Euro (UVP) verfügbar sein.