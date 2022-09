PNY Technologies stellt neue Nvidia-Grafikkarten RTX 4090 und RTX 4080 vor

Neue Nvidia-Grafikkarten wurden vorgestellt, und PNY Technologies bringt natürlich eigene Varianten dieser Produkte heraus. Lest hier mehr!

Mehr zu den NVIDIA GeForce-Karten von PNY

PNY Technologies hat heute die Erweiterung seiner NVIDIA GeForce RTX XLR8 Gaming-GPUs um die neuen VERTO GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 16GB und GeForce RTX 4080 12GB bekannt gegeben. Basierend auf der neuen hocheffizienten NVIDIA Ada Lovelace Technologie, der 3. Generation der RTX, sind die Grafikkarten der GeForce RTX 40 Serie überdurchschnittlich schnell und bieten Gamer:innen und Kreativen einen Vorsprung in Sachen Leistung, neuronales Rendering und Plattformfunktionen. Dieser Fortschritt in der GPU-Technologie ermöglicht immersivere Spielerlebnisse, beeindruckende KI-Funktionen und die schnellsten Workflows zur Erstellung von Inhalten. Diese GPUs sind der Schritt in die Zukunft im Bereich der Spitzengrafik.

Die PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 40 Series-GPUs werden in drei verschiedenen Konfigurationen erhältlich sein: RTX 4090, RTX 4080 16GB und RTX 4080 12GB. Die drei basieren, wie wir bereits berichteten, auf der NVIDIA Ada Lovelace-Architektur der 3. Generation der NVIDIA RTX-GPUs und bieten mehr Realismus beim Gaming, leistungsstarkes Echtzeit-Raytracing, hohe Übertaktungsfähigkeiten und innovative Funktionen, um das Spielerlebnis zu optimieren. Dank der hohen Leistung der neuen Grafikkarten lassen sich bei allen Auflösungen, selbst bei 8K, bisherige Einschränkungen mühelos durchbrechen.

Grandiose Leistung, starkes Design

Der Quantensprung in Sachen Leistung im Vergleich mit der GeForce RTX 30-Serie: die GeForce RTX 4090- und GeForce RTX 4080-GPUs liefern höchste Leistung in Kombination mit blitzschnellem G6X-Speicher für ein unvergleichliches Content Creation- und Gaming-Erlebnis. Mit einem Design mit drei Lüftern, 24 GB GDDR6X, 16 GB GDDR6X oder 12 GB GDDR6X On-Board-Speicher, basierend auf NVIDIA Ada Lovelace, bieten die PNY VERTO-GPUs einen höheren Speicherdurchsatz für mehr Leistung bei gleichzeitig höherer Auflösung. Die GeForce RTX 4090 und RTX 4080 verfügen über die nötige Geschwindigkeit, um auch anspruchsvolle Spiele zu meistern und gewünschte Inhalte problemlos zu erstellen.

Die neuen Modelle der GeForce RTX 40-Serie sind als Teil der VERTO-Serie von Grafikkarten erhältlich. Ausgestattet mit Dreifach-Lüfterkühlung, VGA-Support-Kits, PCIe-5 12VHPWR-Adapter und EPIC-X™ RGB-Beleuchtung sind die GPUs beeindruckend in ihrem Design. Die Hochleistungskühlung ist bei anspruchsvollen Spielen und der Erstellung von Inhalten dank 8 Heatpipes bei der RTX 4090 und RTX 4080 16GB, 7 Heatpipes bei der RTX 4080 12GB und einer Basis-Dampfkammer bei der RTX 4090 besonders von Vorteil. Sowohl die RTX 4090 als auch die RTX 4080 verfügen über drei 100-mm-Lüfter, langlebige, doppelt kugelgelagerte Lüfternaben und sind mit einer eleganten Aluminium-Rückwand ausgestattet, um empfindliche Komponenten zu schützen und eine zusätzliche Kühlung zu ermöglichen.

Power und volle Kontrolle

Die PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 40-Serie bietet Spieler:innen auf der ganzen Welt unvergleichliche Leistung und Gaming Realismus. Die Performance und Stabilität in Spielen und kreativen Anwendungen erreichen ein neues Niveau. Die fortschrittlichsten und grafikintensivsten AAA-Spiele lassen sich dank der Kombination aus Leistung und schnellem Speicher auf Pro-Level genießen. Mit dem erweiterten Grafikkartenportfolio der GeForce RTX 40 Serie von PNY ergibt sich eine neue Dimension des PC-Gaming, die die Messlatte für visuelle Grafiken höher legt und den Ton für ultimatives Gameplay angibt.

Die PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 4090 und RTX 4080 VERTO GPUs sind mit der EPIC-X RGB-Beleuchtung ausgestattet: das ultimative, steuerbare Beleuchtungserlebnis mit einer Auswahl an ARGB Beleuchtungsoptionen. Die RGB-Beleuchtung, die mit der VelocityX™-Steuersoftware von PNY kompatibel ist, ermöglicht es Grafikkarten zu beleuchten und das ganze System in Szene zu setzen. Wichtige Werte wie Kerntakt, Speichertakt, Kerntemperatur, Lüftergeschwindigkeit, RGB-Beleuchtung und weitere lassen sich individuell einstellen und überprüfen. Die PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 4090 wird ab der ersten Oktoberhälfte bei den eTail-Partnern erhältlich sein. Sowohl die PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 4080 16GB und die PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 4080 12GB werden ab der ersten Novemberhälfte bei den eTail-Partnern erhältlich sein.