PITAKA MagEZ Slider 2 Test: Kompaktes Mag-Safe-Aufladen für iPhone samt Zubehör

Kaum Platz auf dem Schreibtisch? Der PITAKA MagEZ Slider 2 kann dabei Abhilfe schaffen. Lest hier unseren Testbericht!

Das Zubehör mit dem klingenden Namen will sich seinen Platz bei euch hart erarbeiten. Denn wie es sein Name so aussagt, vereint es eine Vielzahl von Funktionen auf engstem Raum. Der PITAKA MagEZ Slider 2 bietet – zerpflücken wir seinen Namen – das MagSafe-Feature für iPhones, ist easy und unkompliziert in der Handhabe und wartet zudem mit einer Slider-Funktion auf. Diese bedeutet, dass das Ladegerät nicht unbedingt stationär bleiben muss, denn ihr könnt ganz einfach das Akku-Pack aus seiner Station schieben. Somit habt ihr dann eine MagSafe-Powerbank in der Hand, die magnetisch am Rücken eures kompatiblen iPhones (ab iPhone 12) hält, und gleichzeitig dieses mit 7,5 Watt auflädt. Ihr seid also nicht mehr an ein Kabel gebunden und könnt problemlos weiterspielen, telefonieren oder euer Smartphone auf sonstige Weise nutzen.

Der erste Eindruck

Das Produkt wirkt gleich nach dem Auspacken recht hochwertig. Ihr nehmt den PITAKA MagEZ Slider 2 aus seiner Verpackung und könnt ihn gleich einmal hinstellen. Leicht abgeschrägt befindet sich das Lademodul, also das transportable Akku-Pack, in seinem Sitz, der unten einen USB-C-Stecker zum steten Aufladen verbaut bekommen hat. Doch was sind die Zusatzteile? Seitlich am Hauptladegerät befindet sich eine USB-C-Buchse, und da könnt ihr das Zubehör für die Apple Watch anbringen. Bonuspunkt: Besagtes Zubehör (übrigens kompatibel mit sämtlichen Geräten der Apple Watch-Serie) kann an jeder USB-C-Buchse verwendet werden, nicht nur bei diesem Lade-Tower. Ein Hoch auf den Standard! Abgesehen davon befindet sich noch ein weiteres Teil im Lieferumfang, das anfangs etwas fremd erscheint und es ist nicht gleich ersichtlich, wo es hingehört.

Doch gleich nach der ersten Beschau ist alles logisch erklärbar. Denn beim PITAKA MagEZ Slider 2 wird auch eine Qi-Lademöglichkeit versprochen, etwa für entsprechende AirPods-Ladecases. Da kommt dann dieses letzte Bauteil ins Spiel, das ebenfalls magnetisch unterhalb der Qi-Ladefläche andockt und als Boden fungiert. Auf diesem könnt ihr dann das AirPods-Ladecase oder ein sonstiges Zubehör positionieren, und bei Berührung der Wand wird auch dieses sofort aufgeladen. Insgesamt erwartet euch in der Vollausbaustufe ein 3-in-1-Ladegerät, das euer iPhone, eure Apple Watch und ein Ladecase von AirPods oder sonstigen Qi-zertifizierten Produkten zugleich aufladen kann. Zudem sorgt ein Schalter vor einer versehentlichen Drehung des gesamten Geräts, und Platz spart ihr auch noch. Doch wie schlägt sich das Zubehör in der Praxis?

Der PITAKA MagEZ Slider 2 im Alltag

Ein Produkt wie der PITAKA MagEZ Slider 2 hat im tatsächlichen Alltag nur wenige Chancen zu glänzen. Denn was erwartet man sich groß von einer Ladestation? Sie soll bitte untertags möglichst unauffällig sein, ihre Arbeit verrichten und dabei zuverlässig sein. Dieses Zubehör macht all dies tatsächlich sehr gut, denn durch die Rotationsfunktion könnt ihr eure Geräte sogar wegdrehen, falls euch die Displays ablenken würden. Die Platzersparnis ist ebenfalls gegeben – sehr kompakt befinden sich bis zu drei Produkte auf dem Ladegerät, und dass nur ein einziges Kabel dafür verwendet wird, ist ebenfalls lobend zu erwähnen. Wichtig für alle, die StandBy (ab iOS 17) nutzen: Dank MagSafe dürft ihr euer iPhone auch im Querformat auf die Powerbank platzieren. Sie hält auch schwere iPhone-Modelle mitsamt Hülle bombensicher, da gibt es gar nichts zu beanstanden.

Doch nicht nur von der Optik her, auch bezüglich der Leistung macht dieses Produkt alles gut. Denn die Gerätschaften werden mit 7,5 Watt (iPhone) respektive jeweils 5 Watt (Apple Watch und AirPods-Case) aufgeladen. Dafür müsst ihr bloß sicherstellen, dass ihr einen Netzstecker mit mindestens 20 Watt Leistung benutzt – ansonsten reduziert sich die Ladegeschwindigkeit dementsprechend. Bei der Zuverlässigkeit sahnt der PITAKA MagEZ Slider 2 jedenfalls Bestnoten ab: Die hauseigene Apple Watch Series 4 hält sehr gut auf ihrer Ladebucht, egal, ob sie mit einem leichten, schweren oder gar keinem Uhrenband darauf befestigt wird. Das iPhone hält genau so, wie ihr es auf die abnehmbare Powerbank gelegt habt, und das Mitnehmen ebenselber funktioniert einwandfrei. Genauso verhält es sich mit der Qi-Ladefläche an der Rückseite, sie tut genau das, wofür sie vorgesehen ist.

Besonderheiten und Unterschiede

Besitzer:innen des ersten PITAKA MagEZ Slider mögen sich nun fragen: Lohnt sich ein Upgrade? Wie so oft lautet die qualifizierte Antwort dabei ganz klar: “Es kommt darauf an.” Denn in Wahrheit macht auch die zweite Version das Gleiche wie ihr Vorgänger, nur eben ein wenig besser. In Summe hat das alte Produkt iPhones mit bis zu 5 Watt aufgeladen (das neue kann bis zu 7,5 Watt), es gibt einen Schalter, der die Rotation der Ladestation deaktiviert, das Aufladen funktioniert nun automatisch anstatt auf Knopfdruck, eine LED ist auch nun in der Basisstation anstatt nur an der Powerbank verbaut, und das Dock ist insgesamt etwas leichter zu verschieben – dem kleineren Gel-Pad an der Unterseite sei Dank. Apropos Pad: Ihr solltet bei Leder-Oberflächen und dergleichen aufpassen, da es hier eventuell zu Verfärbungen kommen kann, das ist aber bei empfindlichen Materialien immer so.

Generell ist das Produkt von vorne bis hinten sehr durchdacht, beispielsweise gibt es auch einen Sicherheitsmechanismus in der Powerbank. Jedes Mal, wenn ihr euer iPhone darauf setzt, hört ihr ein sehr sattes Klicken – das sind die Magnete im Akku-Pack. Auch die Deaktivierung der Rotation mittels Schalter ist eine sehr gute Sache: Wenn die Basisstation rotiert, was übrigens sehr leichtgängig ist, ist es knifflig, eine Apple Watch oder das AirPods-Ladecase so nebenbei korrekt zu positionieren. Insgesamt wirkt der PITAKA MagEZ Slider 2 äußerst hochwertig, das fühlt ihr jedes Mal, wenn ihr das Gerät berührt, aber auch die Geräusche – etwa das leise Klicken bei der Drehung – sorgen dafür, dass dieses Zubehör sein Geld wert ist. Natürlich sind die verbauten Komponenten direkt dafür verantwortlich, und deswegen widmen wir uns im nächsten Absatz dem Datenblatt des Produkts!

PITAKA MagEZ Slider 2: Die Technik

Auf der offiziellen Website der Ladestation sind die Daten alle beisammen. Beginnen wir bei den Abmessungen: Während der PITAKA MagEZ Slider 2 90.6 x 62 x 14.2 mm (Gewicht 238 Gramm) misst, betragen sie beim Apple Watch-Dongle 39.8 x 54 x 10.3 mm (Gewicht 30 Gramm) und bei der Powerbank 97 x 62 x 14 mm (Gewicht 112 Gramm). Wie bereits erwähnt kann euer iPhone via MagSafe mit bis zu 7,5 Watt aufgeladen werden, und für die beiden anderen Produkte bleiben jeweils 5 Watt übrig. Daher solltet ihr ein Netzteil mit zumindest 20 Watt verwenden, um die höchstmögliche Ladegeschwindigkeit mit diesem Zubehör zu garantieren.

Dabei lohnt es sich aber, darauf hinzuweisen, dass keine Schnellladung per se möglich ist. Ihr ladet mit dem PITAKA MagEZ Slider 2 eure Geräte genau so schnell auf, wie ihr mit Standard-Zubehör von Apple selbst aufladen würdet. Der Lade-Tower besteht aus einem Verbund aus Aramidfaser, einer Zinklegierung sowie Kunststoff und wirkt ganz so wie andere PITAKA-Produkte äußerst hochwertig und langlebig. Zu guter Letzt fasst die Powerbank des Zubehörs 4.000 mAh – das ist zwar weniger als beim vergleichbaren Mitbewerb, ist aber dafür umso formschöner anzusehen und reicht ebenso für eine komplette Aufladung eures iPhones. Allerdings dürft ihr nicht viel mehr erwarten, für mehr als eine Ladung müsst ihr schon zu einer dickeren Powerbank greifen, die ihr mit diesem Gerät so nicht bekommt.