Pikmin 1 und Pikmin 2 kommen auf Nintendo Switch

Pikmin 1 für Nintendo Switch ist eine HD-Version des Nintendo GameCube-Klassikers. Ein Absturz auf einem unerforschten Planeten führt zu einer aufregenden Entdeckung für Captain Olimar! Ihr sollt ihm helfen, sein Raumschiff wieder flugtüchtig zu machen, und erkundet gemeinsam mit den kleinen pflanzenähnlichen Pikmin eine überwucherte Welt. Also macht ihr euch auf den Weg, um die fehlenden Raumschiffteile zu finden. Viel Zeit bleibt euch allerdings nicht, denn die Atmosphäre des Planeten ist giftig – und 30 Bauteile in 30 Tagen zu finden ist eine Herausforderung! Ihr seid aber nicht allein: Rote Pikmin können sich im Kampf behaupten und sind gegen Feuer immun, gelbe Pikmin können hoch geworfen werden sowie Steinbomben einsetzen, und blaue Pikmin fühlen sich unter Wasser pudelwohl. Gemeinsam schafft ihr das und entkommt dem feindlichen Planeten!

Je 30 Euro kosten Pikmin 1 und Pikmin 2 , die Ursprünge der Serie. Was euch mit den HD-überarbeiteten Titeln erwartet, lest ihr hier!

In Pikmin 2 wiederum kehren Captain Olimar und sein neuer Assistent Louie auf den fremden Planeten zurück, um wertvolle Schätze zu finden, mit denen sie die Schulden ihres Arbeitgebers abbezahlen können. Um eure Ziele schneller zu erreichen, dürft ihr Olimar und Louie mit je eigenen Gruppen losschicken. Das ist wahre Teamarbeit! Die lokalen Herausforderungs- und Kampfmodi für zwei Spieler aus der ursprünglichen Version sind ebenfalls enthalten. Hier tretet ihr mit einem Freund oder gegen ihn in besonderen Herausforderungsarenen an und stellt neue Rekorde auf. Beide Remaster-Titel verfügen neben der überarbeiteten HD-Grafik über all die Verbesserungen, die schon in der Wii-Version enthalten waren, und bieten eine optionale Bewegungssteuerung für die Joy-Con-Controller. Holt ihr euch die beiden Teile und Teil 3, bevor ihr euch in Pikmin 4 stürzen werdet?