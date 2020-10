Pikmin 3 Deluxe (Review): Ein piktastisches Abenteuer!

Pikmin 3 Deluxe bietet eine wunderschöne Welt mit fantastischen Kreaturen, fotorealistischen Früchten, beeindruckenden Landschaften und tollen Aufgaben. Gameplay, Soundkulisse und Atmosphäre sind Entspannung pur oder manchmal stressig wie die Hölle. Das Spiel lässt jeden selbst entscheiden, ob man die Mission schnell erledigen oder die Welt langsam erkunden will.

Während der Reise auf dem fremden Planeten, entsteht eine liebevolle Verbindung zu den Pikmin. Befindet sich nur ein Pikmin in Gefahr, versucht man alles Mögliche um es zu retten. Gibt man den Pikmin keine Aufgabe, dann haltet per Kamera ihr entzückendes Faulenzen für immer fest. Und wenn sie mal nicht spuren, dann fühlt man sich genervt. Wunderbar, dass all diese Erfahrungen in Pikmin 3 Deluxe zu zweit erlebt werden können.

Diese kleinen Kreaturen wachsen bestimmt jedem ans Herz. Ihr niedlicher Charm entfaltet sich, wenn sie vor Angst wegrennen und schreien, faulenzen und quietschen oder motiviert und fröhlich bei der Arbeit summen. Übrigens, auf die Idee der kleinen Pikmin kam Shigeru Miyamoto durch die Faszination an Ameisen in seinem Garten. Wenn das mal nicht liebenswert ist!

Pikmin 3 Deluxe erscheint am 30.Oktober exklusiv für Nintendo Switch. Macht euch ein eigenes Bild mit der kostenlosen Demo!