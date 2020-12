Open Roads: neues Annapurna-Game erscheint 2021

Open Roads, ein Roadtrip-Adventure mit Mystery- sowie Thriller-Elementen wird im Laufe des nächsten Jahres für die Playstation-Konsolen 4 und 5, für die Xbox Series X und Xbox One, sowie für den PC erscheinen. Das Game featured die beiden Schauspielerinnen Keri Russell und Kaitlyn Dever als Protagonistinnen.

Während Keri Russell aus Filmen wie Star Wars: The Rise of Skywalker, Dawn of the Planet of the Apes oder Mission: Impossible III bekannt ist, dürfte Kollegin Kaitlyn Dever den allermeisten weniger ein Begriff sein. Zuletzt zu sehen war sie in der fantastischen Coming-of-Age-Komödie Booksmart. Die begabte Mimin wird man aber auch in Zukunft in der ein oder anderen Produktion zu sehen bekommen. Oder eben auch in Videospielen zu hören bekommen.

Annapurna steht für Kreativität

Publisher Annapurna Interactive veröffentlichte in der Vergangenheit bereits erfolgreiche, kreative, aber vor allem auf narrativer und emotionaler Ebene, absolute Top-Titel wie etwa

What Remains of Edith Finch (die titelgebende Protagonistin zählt zu Maris liebsten Videospiel-Heldinen)

Sayonara Wild Hearts (Kollege Mandi hat dazu eine tolle Kritik geschrieben)

The Pathless (hier geht es zu unserem ausführlichem Test)

If Found… (das Spiel war bei den TGA 2020 nominiert)

Journey (das Game erreichte eine 92er-Bewertung bei Metacritic)

aus. Allein schon aufgrund dieser Auflistung darf man sich von Open Roads, das von Fullbright entwickelt wird, wieder einiges erwarten. Auch weil das Studio mit Titeln Gone Home: A Story Exploration und Tacoma auf erzählerischer Ebene ebenso bereits Erfolge vorzuweisen haben.

Das Game wurde bei den diesjährigen Game Awards zum ersten Mal offiziell angekündigt (der Teaser ist im Beitrag unten verlinkt) und erscheint laut Angaben des Publishers “soon” im Jahr 2021. Zu rechnen ist deshalb mit einem Release noch im ersten Halbjahr des nächsten Jahres. Sobald diesbezüglich neue Informationen verkündet werden, werden wir es euch wissen lassen. Bei uns verpasst ihr nichts.