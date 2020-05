Sayonara Wild Hearts Test (Arcade): Action, Rhythmus, Reaktion

Das Spiel beginnt in einer nicht näher genannten Stadt. Im Intro wird mit wenigen Sätzen umrissen, worum es geht: In diesem Ort wird einer glücklichen jungen Frau das Herz so heftig gebrochen, dass ihr Schmerz durch Raum und Zeit hallte. In ihren Träumen erscheint ein Diamantschmetterling, und dieser führt sie an einer Autobahn entlang. Dort findet sie ihr andere Selbst, eine maskierte Bikerin namens „The Fool“. So beginnt das Erlebnis von Sayonara Wild Hearts , und so wild, wie sich dieser Absatz liest, ist auch das Spielprinzip des Spiels.

Das Gameplay

In Sayonara Wild Hearts steuert ihr eure Protagonistin The Fool durch eine Vielzahl von Umgebungen, die in atemberaubender Geschwindigkeit an euch vorbeisausen. Euer Ziel ist es, einerseits unbeschadet bis zum Ziel zu kommen und andererseits so viele Herzen wie nur möglich aufzusammeln. Das wandelbare Game verlässt sich allerdings auf keinen gewohnten Mechanismus, sondern wirft einfach eine Riesenanzahl an Möglichkeiten zugleich auf euch. Wer einmal zu Fuß durch die Straßen laufen muss, darf sich nicht wundern, dass der nächste Level ganz anders aussehen kann.

Verschiedene Dinge wie etwa Tarotkarten, Motorräder und Tiere werden hier nahtlos eingebaut. Ihr müsst nur offen dafür sein: Wenn ihr das Game wie eine cyberpunkige Traumsequenz behandelt, macht es Riesenspaß. Jeder Level ist ein eigenes Musikstück, und so spielt ihr im Rhythmus diesen Runner. Es gilt Punkte zu sammeln und eine Medaille zu erreichen, damit ihr die nächste Stage freischaltet. Der Soundtrack von Sayonara Wild Hearts geht dabei so richtig ins Ohr – ob es nun an der zweifellos hohen Qualität liegt oder an eurem Mitwirken, ist euch überlassen.

Das Leveldesign

Ein ganz großes Lob gehört dem Team von Annapurna Interactive zweifelsohne für den unglaublichen Mix an Levels. Wie in einem Fiebertraum fallt ihr durch Fenster, fahrt ihr über Autobahnen, schwebt durch schemenhafte Gebilde, findet euch in einem Retro-VR-Headset wieder, reitet Hirsche und seid auf der Flucht vor gigantischen Mecha-Ungetümen. Das klingt komisch, seltsam, ungewöhnlich und passt so gar nicht zusammen? Stimmt auch – die Kunst an Sayonara Wild Hearts ist aber, dass sich diese Mixtur trotzdem vollkommen organisch anfühlt.

Fakt ist, ihr braucht sensationelle Reflexe, um in jeder einzelnen Stage die Goldmedaille abzuräumen. Je weiter ihr kommt, umso härter wird die Herausforderung! Wenn ihr einzelne Levels aber immer und immer wieder spielt, wird das Ganze natürlich leichter. Sayonara Wild Hearts hinterlässt aber den größtmöglichen Eindruck, wenn ihr einen Level nach dem anderen absolviert. So machen die jeweiligen Abschnitte, die einem Thema wie etwa den (verdammten) Stereo Lovers unterliegen, wesentlich mehr Sinn.

Beispiele gefällig?

Die Stereo Lovers sind nämlich auf Stages zu bekämpfen, die euch vor eine ganz besondere Herausforderung stellen. Anstatt in ohnehin schon extrem hohem Tempo die verstreuten Herzen sammeln zu können, werdet ihr von den beiden Charakteren begleitet. Sie stehen euch allerdings nicht im Weg, sondern schnippen im Takt zur Pop-Musik. Jeder Schnippser verändert augenblicklich die Welt um euch herum, was nicht nur eure Beobachtungsgabe, sondern auch eure Merkfähigkeit stark auf die Probe stellt. Schließlich wechselt ihr so ständig hin und her, und Hindernissen gilt es nach wie vor auszuweichen!

Die Dancing Devils stellen euch vor kleine Quick Time Event-Herausforderungen, ihr müsst so Kämpfe durch einfache Tastendrucke im richtigen Timing bestehen. Kämpft ihr aber gerade gegen die Mitglieder von Howling Moon, werden die Levels etwas … tierischer. Plötzlich fahrt ihr euer Motorrad aus der Ego-Perspektive, und nicht selten verändert sich die Ansicht der Levels mittendrin. Dieses ständige Hin und Her, dieses flüssige Wandeln zwischen den Perspektiven und der Mix von Genres macht Sayonara Wild Hearts aus. Das Game fordert euch stets aufs Neue heraus und lässt euch im Level keine Zeit zum Verschnaufen!

Die Technik von Sayonara Wild Hearts

Optisch ist es schwer, Einzelheiten im Game auszumachen. Offensichtlich ist die Grafik sehr einseitig gestaltet, wenn ihr mit dem futuristischen Neon-Look nichts anfangen könnt, wird euch Sayonara Wild Hearts nicht wirklich gefallen. Doch die Animation und die Fluidität, das unglaubliche Miteinander der einzelnen Phasen ergeben ein Ganzes, dem man sich nur schwer entziehen kann. In Verbindung mit dem ideal passenden Soundtrack ist dieser Titel ein in sich abgeschlossenes Meisterwerk. Hier erwartet euch ein Pop-Musikvideo, in dem ihr selbst mitwirkt. Wobei, mitwirken ist das falsche Wort, während ihr den einzelnen Herzen teils stümpernd hinterherjagt!

Die Steuerung des Spiels ist jedenfalls absolut nicht für Touchscreens ausgelegt. Denn während es in den ersten beiden Levels noch halbwegs funktioniert, wischt ihr spätestens ab dem fünften Level hoffnungslos wild durch die Gegend. Mit einem Controller ausgestattet spielt sich Sayonara Wild Hearts jedoch hervorragend. An dieser Stelle sei eine Empfehlung ausgesprochen: Wenn ihr nur im Entferntesten mit dem Gedanken spielt, dieses Game durchspielen zu wollen oder gar die Jagd nach den Goldmedaillen zu beginnen, braucht ihr unbedingt einen Controller. Auf jeden Fall ist das Spiel etwas, das euch lange auch nach dem Durchspielen im Kopf bleibt!