Offiziell: Der zweite Xiaomi Store in Österreich öffnet am 2. Juli 2022

Jetzt ist es offiziell: Wie bereits angekündigt, eröffnet der bereits zweite Xiaomi Store in Österreich seine Pforten am 2. Juli ab 9 Uhr im Donauzentrum!

Mehr zum zweiten Xiaomi Store in Österreich

Das Unternehmen eröffnet den Store und begrüßt zur Eröffnung alle Xiaomi-Fans mit besonderen Angeboten. Ausgewählte Produkte werden am Eröffnungstag um bis zu minus 60 Prozent reduziert angeboten! „Wir freuen uns sehr über unsere weitere Expansion und die feierliche Eröffnung des zweiten Xiaomi Stores! Diesen besonderen Tag der Eröffnung wollen wir zusammen mit unseren bestehenden und neuen Xiaomi-Fans feiern! Dafür haben wir uns einige Sonderaktionen und Attraktionen vor Ort einfallen lassen, die auf alle, die vorbeikommen, warten. Gemäß unserer Touch & Feel-Strategie in den Xiaomi Stores werden die Produkte in der neuen Experience-Zone für unsere Kundinnen und Kunden erlebbar gemacht“, so Kurt Manninger, Country Manager Xiaomi Österreich.

Einmalige Rabatte leicht gemacht

Xiaomi feiert den Tag der Eröffnung mit Aktionen von bis zu minus 60 Prozent auf unterschiedlichste Produkte: So werden etwa die Smartphones der verschiedensten Xiaomi- und Redmi-Serien stark rabattiert angeboten. Das beliebte Xiaomi 11T wird gleich um die Hälfte des Kaufpreises reduziert und ist somit um 199 Euro erhältlich, das Redmi Note 10 5G gibt es um minus 42 Prozent um nur 115 Euro und das erst kürzlich erschienene Xiaomi 12X ist um 38 Prozent vergünstigt um 399 Euro statt 649 Euro angeboten. Außerdem erhält das Mi Band 5 einen Rabatt von 60 Prozent und auch der Saugroboter Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite wird für 149 Euro statt 229 Euro zu ergattern sein. Viele weitere Angebote warten auf Xiaomi-Fans, solange der Vorrat reicht.

Xiaomis zweiter Store

2021 eröffnete der erste Xiaomi Store in der Shopping City Süd. Aufgrund des überwältigenden Feedbacks steht nun die Eröffnung des zweiten Xiaomi Stores bevor, der im brandneuen Xiaomi-Design konzipiert wurde und sich im ersten Stock des Donauzentrums befindet. Kund:innen, die öffentliche Verkehrsmittel zur Anreise nutzen (U1 Station Kagran/ Straßenbahn Linie 25 / sowie diverse Bus-Verbindungen), orientieren sich am Main-Plaza links in Richtung „Telekom-Area“ (T-Mobile, Drei, MediaMarkt, etc.) des 1. Stocks. Gegenüber des T-Mobile Stores findet sich rasch der neue Xiaomi Store mit dem unverkennbaren, orangen Mi-Logo. Bei einer Anreise mit dem Auto gilt es sich von dem Parkdeck in den 1. Stock zu begeben, vorbei an den Aufzügen und gerade aus über die Brücke.

Orientiert man sich nach dem Überqueren der Brücke nach links, ist man am Ziel. Die Shopnummer des neuen Xiaomi Stores lautet 748. Neben einer großen Auswahl an Smartphones, umfasst das Sortiment des Stores auch eine Vielzahl weiterer smarter Produkte, die die Kunden in allen Bereichen des Lebens unterstützen sollen. So wird die Xiaomi Kernstrategie „Smartphones kombiniert mit smarten IoT-Produkten“ bestens dargeboten. Gleichzeitig ist der neu eröffnete Xiaomi Store im Donauzentrum auch eine „Touch & Feel“ Zone für alle innovativen, designorientierten und hochwertigen Xiaomi-Produkte, um sich selbst von deren Qualität zu überzeugen. Seid ihr am Eröffnungstag mit von der Partie?