Xiaomi eröffnet am 2. Juli 2022 einen zweiten Store in Wien

Nach dem ersten Store in der Shopping City Süd (SCS) wird der zweite Xiaomi-Store in Österreich am 2. Juli in Wien eröffnet.

Über die Xiaomi-Expansion in Österreich

Nach einem global und in Österreich erfolgreichen Jahr 2021 ist für den Technologiekonzern auch das Jahr 2022 sehr positiv verlaufen. Den Auftakt im neuen Jahr machte die neue, junge Redmi Note 11-Serie und die neue Premium-Serie zum Xiaomi 12. Nicht nur seitens der Xiaomi-Produkte gibt es viele Neuerungen – so soll Anfang des zweiten Halbjahrs 2022 nun auch schon der zweite Xiaomi-Store folgen. Der internationale Technologiekonzern gilt in Europa und Österreich bereits als etablierte Marke und hat im vierten Quartal 2021 ein unglaubliches Wachstum von +115 Prozent am österreichischen Smartphone-Markt erreichen können. Als Folge dieses Wachstums und der zunehmenden Nachfrage und Beliebtheit der Produkte wird Xiaomi in Österreich weiter expandieren.

„Der Erfolg des ersten Geschäftsjahres bestärkt uns in unserer Strategie und zeigt, dass Xiaomi Produkte in Österreich auf enormen Zuspruch stoßen. Es ist wichtig unsere Produkte auch physisch zum Angreifen und Testen erlebbar zu machen, denn der persönliche Eindruck ist ein wesentlicher Teil der Kaufentscheidung. Wir sind stolz darauf, beständige Partnerschaften mit allen Mobilfunkern und Fachhändlern aufgebaut zu haben und aktuell bereits in über 800 Partner-Shops am POS in Österreich vertreten zu sein. Der zweite, eigene Xiaomi-Store in Wien führt unseren expansiven Weg fort und setzt den nächsten Meilenstein in unserer jungen, lokalen Unternehmensgeschichte“, so Country Manager Kurt Manninger.