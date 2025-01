Nintendo Switch 2: Kostet voraussichtlich 399,99 Euro – aber in Wahrheit ist das egal

Der Einführungspreis für die Nintendo Switch 2 ist derzeit unbekannt und wird wahrscheinlich bis zu Nintendos großer Direct-Präsentation im April so bleiben.

Der Preis der Switch 2

Laut dem Analysten von Circana (NPD), Mat Piscatella, wird der eventuelle Preis der Konsole für die Fans wahrscheinlich keine Rolle spielen. In einem Interview erklärte er, dass sie sich wahrscheinlich verkaufen wird, solange die Kosten der Maschine nicht “ungeheuerlich hoch“ sind. Erste Gerüchte sprachen von 400 Euro – das ist eigentlich in Ordnung. “Ich glaube nicht, dass die Einführungspreise wirklich eine Rolle spielen werden. Early Adopters von neuer Nintendo-Hardware sind nicht sehr preisempfindlich, also solange der Einführungspreis nicht ein ungeheuerlicher Betrag ist, wird es sich verkaufen. Und natürlich können die Preise im Laufe der Zeit gesenkt werden. Aber wir werden sehen.” Sehen können wir die Konsole übrigens auf ganz eigenen Experiences – habt ihr euch schon angemeldet?

Ich persönlich fühle mich von dieser Aussage etwas attackiert, aber es stimmt schon: Für mich als Fan ist die Switch 2 (zu fast 100 Prozent abwärtskompatibel!) geistig längst vorbestellt, und hoffentlich auch bald tatsächlich. Vor allem weiß man ja schon in etwa, was man bekommen wird – so wie die Vorgängerkonsole, nur stärker. Wir gehen jedoch davon aus, dass die bevorstehende Nintendo Direct im April einen großen Einfluss auf die Entscheidung der meisten Käufer*innen haben wird, ob sie die Switch 2 sofort kaufen wollen. Wir wissen, dass ein Mario Kart 9 kommt, aber wird es ein Starttitel sein? Und welche anderen Spiele können wir am ersten Tag erwarten? Nur die Zeit wird es zeigen – auch, wenn Gerüchte sagen, es soll ein Wahnsinns-Line-up zum Start geben. Was würdet ihr euch wünschen?