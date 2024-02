Gerüchteküche um Nintendo Switch 2: Kommt nun „doch erst Anfang 2025“

Nintendo selbst hat noch gar nichts angekündigt, und manche schreiben schon davon, dass die Switch 2 „verschoben wurde“.

Warten auf Nintendo Switch 2

Es ist schon krass: Nintendo selbst hat noch absolut kein Wort in irgendeiner Weise über eine Nachfolger-Konsole verloren, aber News-Outlets machen sich jetzt schon heiß darauf. Nintendos nächste Konsole könnte also nun „erst“ Anfang 2025 erscheinen. Warum diese „Verzögerung“? Nun, Nintendo möchte sicherstellen, dass die First-Party-Titel für die neue Konsole dann auch tatsächlich fertig sind. Laut einigen Quellen wurden Spieleunternehmen von Drittanbietern kürzlich über eine interne Verzögerung des Startzeitpunkts von Nintendo der nächsten Generation von Ende 2024 bis Anfang des folgenden Jahres informiert. Aber ganz ehrlich: Ob es jetzt das Weihnachtsgeschäft 2024 oder Februar 2025 wird, ist in Wahrheit ja schnurzpiepegal.

Es ist möglich, dass die Nintendo-Konsole der nächsten Generation jetzt einer ähnlichen Kadenz wie die Switch folgt, die im März veröffentlicht, aber bereits im Vorjahr angekündigt wurde. Und, fun fact, vielleicht war das ja Nintendos Plan von Anfang an? Immerhin ist die Konsole auf dem Weg zum meistverkauftesten Spielgerät aller Zeiten! Eurogamer und andere Quellen haben nun bestätigt, dass die Switch 2 für eine Veröffentlichung im ersten Quartal 2025 eingetaktet ist. “Die Einführung der Konsole Anfang nächsten Jahres – aber immer noch innerhalb des kommenden Geschäftsjahres – soll sicherstellen, dass das Launch-Line-up von Switch 2 so viele Titel wie möglich bietet”, sagte es. Wenig überraschend: Ein Nintendo-Sprecher sagte, das Unternehmen habe nichts zu kommentieren.