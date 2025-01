Nintendo Switch 2: Kein Joy-Con-Drift mehr dank Hall-Effekt-Sticks

Frühere Berichte, dass die Switch 2 Hall-Effekt-Sticks gegen das Joy-Con-Drift enthalten würde, werden glaubwürdiger – Insider behielt Recht!

Bye, Joy-Con-Drift

Ende Dezember (siehe unten) postete ein mysteriöser Insider, der sich NextHandheld nannte, ein Foto von dem, was er behauptete, die Seite der Nintendo Switch 2 zu sein, und gab dann weitere Informationen über die Konsole auf der NintendoSwitch 2 Reddit-Seite. Zu der Zeit wurden das Foto und die nachfolgenden Informationen mit einigem Widerstand beharkt. Das Foto von NextHandheld, zusammen mit anderen Informationen – wie den analogen Sticks mit einem “Farbtupfer” darunter, einer offiziellen Ankündigung im Januar, einer Aussage, dass die Joy-Cons größer sind und einer Beschreibung des Switch 2-Logos – deutet jedoch darauf hin, dass diese Informationen korrekt waren. Daher listen die Benutzer der Reddit-Seite (wie von TheGamer entdeckt) jetzt die anderen Behauptungen von NextHandheld auf, wobei die bemerkenswerteste die Bestätigung ist, dass die Joy-Cons von Switch 2 mit Hall-Effekt-Sticks ausgestattet sein werden.

Das wurde nämlich anscheinend gesagt, während einer Show der Hardware hinter verschlossenen Türen. Hall-Effekt-Sticks (benannt nach dem US-Physiker Edwin Hall) verwenden Magnete und elektrische Leiter, um die Position des Sticks zu messen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Joysticks – die eine physische Verbindung mit einem Potentiometer verwenden, um die Position des Sticks zu messen – haben Hall-Effekt-Sticks keinen physischen Kontakt zwischen dem Stick und dem Sensor. Der Stick-Drift wird durch eine kontinuierliche Stickbewegung verursacht, die im Laufe der Zeit zu Verschleiß des Potentiometers führt (was zu ungenauen Messungen führt), aber da es keine physische Verbindung zu Hall-Effekt-Sticks gibt, wird dieser Joy-Con-Drift im Wesentlichen eliminiert. Tja, also eine Sorge weniger, die uns in Zukunft bei der Nintendo Switch 2-Konsole verfolgen wird. Wart ihr von diesem Phänomen betroffen?