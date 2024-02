Nintendo Direct findet am 21. Februar 2024 statt: Das erwartet uns

Nintendo hat angekündigt, am Mittwoch, den 21. Februar 2024, eine neue Nintendo Direct-Präsentation mit einem ganz klaren Fokus auszustrahlen.

Mehr zur Februar-Nintendo Direct 2024

Uns erwartet eine Vielzahl an Switch-Spielen, die in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erscheinen werden, kündigte das Unternehmen am Montag an. Die neue Nintendo Direct wird etwa 25 Minuten dauern, sagt der Konzern. Die Mittwochs-Direct wird wie üblich auf Nintendos YouTube- und Twitch-Kanälen zu sehen sein. Die Präsentation ist auf Abruf, was bedeutet, dass der gesamte Showcase auf einmal live geht. Nintendo stellt fest, dass seine neueste Nintendo Direct-Präsentation ein Partner-Showcase ist, was bedeutet, dass Drittanbieter und Entwickler während der Video-Show im Mittelpunkt stehen werden. Mit anderen Worten, erwartet keine Ankündigungen von Nintendo selbst.

Das umfasst natürlich auch eine Ankündigung bezüglich einer eventuellen Nachfolger-Konsole für die Nintendo Switch selbst. Da diese erst 2025 erscheinen wird, gibt es eine Ankündigung wohl eher erst im Sommer 2024. So oder so, Nintendos derzeit angekündigtes First-Party-Lineup umfasst die Switch-Spiele Prinzessin Peach: Showtime!, Luigi’s Mansion 2 HD und Paper Mario: Die Legende des Äonentors. Natürlich kann Nintendo auch ein paar Überraschungen auf Lager haben. Das Unternehmen hat immer noch Metroid Prime 4 auf seinem Veröffentlichungsplan und es wird darüber berichtet, dass es auf einer Handvoll fertiger Remakes und Remasters sitzt. Diese werden wir wohl dann für die neue Konsole bekommen – oder was meint ihr?