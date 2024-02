Prinzessin Peach: Showtime enthüllt vier weitere Kostüme in einem Video

Ein neuer Prinzessin Peach: Showtime-Trailer wurde veröffentlicht, der vier weitere Charaktertransformationen in Action zeigt.

Mehr zu Showtime

Es war bereits bekannt, dass sich Peach in einen Kung-Fu-Kämpfer, einen Detektiv, einen Konditor, einen Schwertkämpfer, einen Ninja und ein Cowgirl verwandeln kann. Der neueste Trailer für das Spiel, der gleich unten zu sehen ist, zeigt, dass sie sich auch in eine Eiskunstläuferin, einen schneidigen Dieb, eine Meerjungfrau und einen mächtigen Pfirsich verwandeln kann, um verschiedene Ziele zu erreichen. “In Prinzessin Peach: Showtime arbeitet Peach mit Stella, der Wächterin des Theaters, zusammen, um das Theater vor der bösen Sauertruppe zu retten”, so eine offizielle Beschreibung des Spiels.

“Mit der Kraft von Sparkle muss Peach die Bühne jeder Show betreten, die fiese Truppe konfrontieren und besiegen“. Nintendo hat kürzlich mehrere Prinzessin Peach Showtime-Vorbestellungsboni vor der Veröffentlichung des Switch-Exklusivtitelss am 22. März 2024 bestätigt. Ein neues Pastellrosa Joy-Con-Set wird nächsten Monat neben dem Peach-Hauptspiel auf den Markt kommen. Hier ist der neue Trailer für euch – freut ihr euch schon auf diesen Titel mit ganz vielen Verwandlungen?