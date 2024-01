Paper Mario: Die Legende vom Äonentor (Switch) wurde als jugendfrei eingestuft

Das Remake Paper Mario: Die Legende vom Äonentor für Nintendo Switch wurde von der ESRB der USA bewertet. Kommt das Game demnächst?

Mehr zur Legende vom Äonentor

Das Spiel, das derzeit nur ein “2024”-Veröffentlichungsfenster hat, hat vom Software-Board eine E for Everyone-Bewertung erhalten, was darauf hindeutet, dass es irgendwann in naher Zukunft veröffentlicht werden könnte. Paper Mario: Die Legende vom Äonentor (hier geht es zur Website) wurde zuvor Ende 2023 in Brasilien und Korea bewertet, so dass die ESRB-Bewertung der Idee, dass es früher als erwartet veröffentlicht werden könnte, noch mehr Glaubwürdigkeit verleiht.