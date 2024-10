Nintendo 64, wiedererweckt: Analogue 3D kann vorbestellt werden

Der Retro-Konsolenhersteller Analogue wird nächste Woche Vorbestellungen für seine neueste Analogue 3D-Konsole eröffnen.

Analogue 3D wurde im letzten Oktober angekündigt und in diesem Jahr auf den Markt kommen. Es ist (anders als die Game Boy-Varianten) eine N64-ähnliche Konsole, die an moderne HDTVs angeschlossen werden kann und N64-Spiele in 4K-Auflösung abspielt. Mit der Tagline „Nintendo 64, reimagined“ soll die Konsole mit jedem Original-N64-Spiel kompatibel sein, das jemals hergestellt wurde, Cartridges aus allen Regionen akzeptieren und vier Controller-Ports im Original-Stil enthalten. Die Konsole ist online in Schwarz oder Weiß erhältlich und kostet 249,99 US-Dollar, wobei Controller von 8bitdo separat für 39,99 US-Dollar erhältlich sind. Vorsicht: Die (zumindest versicherte) Lieferung nach Deutschland oder Österreich kostet zwischen 51 und 70 US-Dollar zusätzlich, das müsst ihr noch zusätzlich dazu rechnen.

Vorbestellungen werden am 21. Oktober um 17 Uhr unserer Zeit eröffnet. Analog CEO Christopher Taber hat behauptet, dass es ein viel besseres Erlebnis bieten wird als die N64-Emulation auf Nintendos Switch Online-Dienst. “Wir haben eng mit 8BitDo zusammengearbeitet, um eine drahtlose Bluetooth-Nachbildung des ursprünglichen N64-Controllers mit einem modernen Formfaktor zu entwerfen”, sagte Analogue. „Die c-Tasten, das d-Pad und die A/B-Tasten wurden mit kompromissloser Liebe zum Detail gefertigt und behalten die ursprüngliche Größe, das Sublayout und das Gefühl bei, mit einem hochwertigen HALL-Effekt-Joystick mit dem Original-N64-Gate. Und jetzt können Sie sogar Ihren 8BitDo 64 Controller direkt mit Analog3D aktualisieren, indem Sie ihn einfach anschließen.“