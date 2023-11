Analogue Pocket kommt in acht neuen frischen Farben

Die Analogue Pocket-Konsole wird bald in acht frischen Farbvarianten – nämlich in klassischen Game Boy-Farben – erhältlich sein.

Analogue sagt, dass sie farblich aufeinander abgestimmt sind und in acht klassischen Game Boy Pocket- und Game Boy Advance-Farben hergestellt werden: Blau, Grün, Indigo, Gewürzorange, Rosa, Rot, Silber und Gelb. Sie sehen alle einfach schön aus. Die Vorbestellungen werden am 17. November ab 17 Uhr auf der Website von Analogue eröffnet. Das Unternehmen wird am 20. November mit dem Versand dieser Modelle beginnen. Wenn ihr also eine dieser Versionen in dieser Ferienzeit an jemanden (sehr besonders) verschenken wollt, sollte sich das locker ausgehen.

Wir müssen jedoch sicherlich schnell sein, wenn wir uns eine dieser Classic Limited Editions wünschen. Wie bei anderen Sondereditionen werden diese wahrscheinlich alle blitzschnell ausverkauft sein. Das Glow in the Dark-Modell etwa war in nur zwei Minuten nicht mehr verfügbar … trotzdem könnten die Modelle in limitierter Auflage unsere beste Chance sein, in absehbarer Zeit eine Analog Pocket zu erhalten. Die Standardversion ist selten auf Lager, und selbst wenn sie es ist, dauert der Versand oft einige Zeit. Wäre das etwas für euch zum diesjährigen Weihnachtsfest? Sagt es uns in den Kommentaren!