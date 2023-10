Analogue bringt mit dem Analogue 3D eine neue Nintendo 64-Konsole

Eine neue Konsole namens Analogue 3D kommt im Jahr 2024 heraus, und sie wird Nintendo 64-Spiele mit 4K-Auflösung spielen. Lest hier mehr!

Mehr zum Analogue 3D

Der Retro-Spielkonsolenhersteller Analogue, der Hersteller hinter der Game Boy-ähnlichen Analogue Pocket und den 16-Bit-Konsolen Super Nt, Mega Sg und Analogue Duo, nimmt sich als nächstes um den Nintendo 64 an. Analogue nennt seine “Neugestaltung des N64” die “erste und einzige Aftermarket-Lösung, die 100 % [Kompatibilität] in jeder Region unterstützt”, was bedeutet, dass es plant, Spiele aus den USA, Europa und Japan mit seiner neuen Retro-Konsole zu unterstützen. Diese Unterstützung ist auf Hardware-Ebene; Analogue verspricht, dass es keine Emulation daran gibt, wie Analogue 3D N64-Spiele spielt. Während die 4K-Auflösung auf modernen Monitoren die Attraktion für Retro-Gaming-Enthusiasten mit einer Leidenschaft für Pixelzahlen sein kann, verspricht Analogue auch zeitauthentische Anzeigeoptionen.

Laut der Ankündigung des Herstellers werden auch Original-Anzeigemodi mit Nachbildungen in Referenzqualität bestimmter CRT-(Kathodenstrahlröhren-)TV- und PVM-Modelle (professioneller Videomonitor) versprochen. Das Gerät unterstützt Bluetooth und 2,4 GHz Wi-Fi und verfügt über vier Controller-Ports im Original-Stil, so dass unsere vorhandenen N64-Controller funktionieren sollten. Die Ankündigung von Analogue neckt auch einen neuen Nintendo 64-kompatiblen Wireless-Controller von 8BitDo, der vom ursprünglichen Dreizack-Design von Nintendo abweicht. Noch sind keine Preise oder Veröffentlichungsdaten bekannt, vermutlich werden es wieder um die 250 US-Dollar/Euro werden. Zur offiziellen Website geht es hier entlang, und hier ist ein kleiner Vorgeschmack auf die Hardware, einmal im Original und einmal etwas aufgehellt, um einen genaueren Blick zu bekommen. Betätigt einfach die Pfeiltasten links und rechts hin und her!