40 Jahre – ein Vermächtnis: Hasbro kündigt “Til all are one: Transformers 40th Anniversary Event” an

Die beliebten Transformers sind wieder da und zwar so wie wir sie kennengelernt haben – Hasbro kündigt in Zusammenarbeit mit Trafalgar Releasing und der deutschen Tochter LUF Kino an, dass die Helden der Originalserie von 1984 als exklusives Kino-Event ab 15. Mai die deutschen Kinos ein Comeback feiern. Die Hommage “Til all are one: Transformers 40th Anniversary Event” kommt pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum der Charaktere auf die deutschen Leinwände und präsentiert Fans aller Altersklassen eines der erfolgreichsten Franchises aller Zeiten.

Der Kartenvorverkauf beginnt am 10. April um 9.30 Uhr unserer Ortszeit nur auf http://transformers40thcinemaevent.com/

Was erwartet euch?

Dieses besondere Kinoerlebnis führt die Fans zurück zu den Anfängen, bei der die einmalige Magie der klassischen Zeichentrickserie von 1984 wieder aufleben wird. Ein exklusiver Blick hinter die Kulissen, erzählt von den Originalsprechern der Serie, zeigt die Pilotfolge „More Than Meets the Eye, Teil 1“ auf einem geteilten Bildschirm, gefolgt von drei Episoden der Serie. Fans können die Zeichentrickepisoden auf der großen Leinwand erleben und bekommen zeitgleich einen Einblick in die Entwicklung von TRANSFORMERS: EARTHSPARK, der neuen Staffel der Original-Zeichentrickserie, die sich an Kinder richtet. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, 40 Jahre TRANSFORMERS-Action, Humor und Vermächtnis bei einem Jubiläums-Event zu feiern, das wirklich… oder wie man in der Welt von Transformers sagen würde… More Than Meets the Eye!

„Seit Jahrzehnten wird der Kampf zwischen den Autobots und Decepticons in Filmen, Comics, innovativem Spielzeug, Live-Erlebnissen und digitalen Medien zum Leben erweckt und hat die Marke TRANSFORMERS zu einem globalen Powerhouse-Franchise mit Millionen von Fans auf der ganzen Welt gemacht. Um 40 Jahre zu feiern, nehmen wir die Fans dorthin mit, wo alles begann“, sagt Alyse D’Antuono, Vice President, Global Franchise Strategy & Management, Action Brands bei Hasbro. „Die Zeichentrickserie TRANSFORMERS hat bei ihrer Premiere im Jahr 1984 die Fantasie von Fans aller Altersgruppen beflügelt und einen zeitlosen Kampf zwischen Gut und Böse mit viel Action und Abenteuer eingeführt. Fragen Sie einen langjährigen Fan, und er kann Ihnen wahrscheinlich sagen, wo er war, als er zum ersten Mal Optimus Primes ikonischen Satz ‘Autobots, los geht’s’ hörte oder wie es sich anfühlte, als er zum ersten Mal einen Bot-Charakter in seinen Alt-Modus verwandelte. Mit exklusiven Inhalten, bei denen die Original- Synchronsprecher der Serie mitwirken, ist dieses Kinoereignis wirklich für unsere Fans und lädt die Zuschauer ein, den Spaß zu erleben, mit dem alles begann.“

Til all are one: Transformers 40th Anniversary Event ist die zweite Verleihkooperation zwischen Hasbro, Trafalgar Releasing und der deutschen Tochter LUF Kino, die im Februar dieses Jahres bereits erfolgreich „Peppas KinoParty“ in die Kinos brachten.