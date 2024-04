Disney zeigt Trailer zu Mufasa: Der König der Löwen

Nach dem massiven Erfolg des Live-Action-Film König der Löwen (2019) macht es für Disney nur Sinn, mehr von dieser fotorealistischen CG-Welt zu erkunden.

Mehr zu Mufasa: Der König der Löwen

Anstatt die Direct-to-Home-Video-Fortsetzung Der König der Löwen: Simba’s Stolz oder die Disney Junior-Serie The Lion Guard zu adaptieren, wird der nächste Film jedoch in die Hintergrundgeschichte von Simbas Vater Mufasa eintauchen. Die offizielle Zusammenfassung lautet wie folgt: Die Geschichte, die in Rückblenden erzählt wird, stellt Mufasa als verwaistes Jungtier vor, verloren und allein, bis er einen sympathischen Löwen namens Taka trifft – den Erben einer königlichen Blutlinie. Das zufällige Treffen setzt eine ausgiebige Reise einer außergewöhnlichen Gruppe von Außenseitern auf der Suche nach ihrem Schicksal in Gang – ihre Bindungen werden auf die Probe gestellt, während sie zusammenarbeiten, um einem bedrohlichen und tödlichen Feind zu entziehen.

Hardcore-Fans des Löwenkönigs werden erkennen, dass “Taka” eigentlich Scars Vorname ist. Es scheint also, dass dieses Prequel zeigen wird, wie Mufasa das göttliche Recht auf Herrschaft usurpiert hat, indem er ein kompetenterer Führer war, oder so. Unter der Regie des Oscar-prämierten Regisseurs Barry Jenkins (Moonlight), Mufasa: Der König der Löwen wird von Aaron Pierre (Old) als Mufasa, mit Kelvin Harrison Jr. (Chevalier) als Taka gespielt. John Kani, Donald Glover und Beyoncé wiederholen ihre Rolle als Rafiki, Simba und Nala mit Blue Ivy Carter ihr Debüt als Kiara. Lin-Manuel Miranda wird neue Songs für den Film schreiben. Mufasa: Der König der Löwen soll am 20. Dezember in die Kinos kommen.