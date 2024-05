Gewinnspiel: Wir verlosen Transformers Goodies zum “Til all are one: Transformers 40th Anniversary Event”

Anlässlich des bevorstehenden Kinosevents “Til all are one: Transformers 40th Anniversary Event” ab 15.5.2024 verlosen wir coole Transformers Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x Transformers Retro 40th Anniversary, Soundwave, Laserbeak, & Ravage

Was erwartet euch?

Dieses besondere Kinoerlebnis führt die Fans zurück zu den Anfängen, bei der die einmalige Magie der klassischen Zeichentrickserie von 1984 wieder aufleben wird. Ein exklusiver Blick hinter die Kulissen, erzählt von den Originalsprechern der Serie, zeigt die Pilotfolge „More Than Meets the Eye, Teil 1“ auf einem geteilten Bildschirm, gefolgt von drei Episoden der Serie. Fans können die Zeichentrickepisoden auf der großen Leinwand erleben und bekommen zeitgleich einen Einblick in die Entwicklung von TRANSFORMERS: EARTHSPARK, der neuen Staffel der Original-Zeichentrickserie, die sich an Kinder richtet. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, 40 Jahre TRANSFORMERS-Action, Humor und Vermächtnis bei einem Jubiläums-Event zu feiern, das wirklich… oder wie man in der Welt von Transformers sagen würde… More Than Meets the Eye!