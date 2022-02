Haikyu!! Staffel 4 Test (Blu-ray): Ihr müsst erneut über euch hinauswachsen

Endlich geht’s für Shouyou und seine Teamkollegen zur Nationalmeisterschaft – Was sie dort erwartet, erfahrt ihr in meinem Haikyu!! Staffel 4 Test.

Facts

Genre: Sport

Regisseur: Masako Satou

Publisher: Peppermint Anime

Veröffentlichung: 15.4.2021 (Vol. 1) / 17.6.2021 (Vol. 2) / 21.10.2021 (Vol. 3) / 2.12.2021 (Vol. 4)

Was bisher geschah…

Wir erinnern uns zurück … in der ersten Staffel (hier geht’s zum Test) lernten wir das Team der Karasuno Oberschule mit vielen ganz unterschiedlichen Charakteren – angefangen vom energetischen Hinata Shouyou, über den überlegten Tobio Kageyama hin zum entnervten Kei Tsukishima – kennen. Auch wenn alle von grundauf unterschiedlich sind, haben alle ein Ziel: sie wollen den Titel “Die Krähen, die nicht mehr fliegen”, den sich das Team in den letzten Jahre verpasst bekommen hat, loswerden. Gelingen soll das vor allem mit dem schrägen Aufsteiger des Super-Duos Shouyou und Tobio. Das funktioniert auch ganz gut, doch wird mit jedem Match eines klarer: der Aufsteiger ist zwar mächtig, aber je öfter ein Team ihn sieht, desto schneller kann es sich darauf einstellen. Es kommt, was kommen musste: Gegen das Team von Tobios einstigen Lehrmeister Toru Oikawa ist Schluss. Zwar könnten alle mächtig stolz auf sich sein, denn sie haben etwas vollbracht, dass wohl kaum jemand von ihnen erwartet hätte, doch trotzdem überwiegt die Trauer. Wohl allen im Team ist bewusst, dass sie zwar weit gekommen sind, aber auf diesem Weg nicht mehr weiterkommen.

In der zweiten Staffel lädt die Nekoma Oberschule ihre Partnerschule Karasuno zum alljährlichen Trainingsturnier ein. Auch dort bewahrheitet sich die Vermutung der Krähen – gute Teams stellen sich viel zu schnell auf die überschaubaren Angriffsvarianten von Hinatas Team ein. Und allen wird bewusst, dass jeder im Team über sich hinauswachsen muss und so gehen alle neue Wege. Shouyou wird vom alten Trainer der Karasuno, der auch schon den kleinen Titan trainiert hat, in der Kunst verschiedener Angriffstechniken unterwiesen, während Tobio eine neue Art des Zuspiels und Azumane stärkere Aufschläge trainiert. Alle machen Fortschritte und so gelingt es der Karasuno Oberschule bis ins Finale vorzustoßen.

In diesem Finale treffen Shouyou auf die gefürchtete Shiratorizawa mit ihrem Starspieler Ushijima, der als Linkshänder Hinata & Co. vor neue Herausforderungen stellt. Wie ihr an der Tatsache, dass sich Karasuno für die Nationalmeisterschaft qualifiziert hat, schließen könnt, haben die “Krähen” den nervenaufreibenden Kampf für sich entscheiden können.