Gewinnspiel: Wir verlosen coole Star Wars Produkte zum Star Wars Day 2024

May the Force be with you! Zum heutigen Star Wars Day verlosen wir coole Star Wars Produkthighlights von LEGO®, Hasbro und Funko. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1x LEGO® Clone Trooper™ & Battle Droid™ Battle Pack von LEGO®

1x Star Wars The Bounty Collection Sammelfigur von Hasbro (zufälliges Design)

1x Star Wars Lightsaber Forge Entry Level Luke Skywalker von Hasbro

1x POP! Star Wars Ahsoka – Grand Admiral Thrawn 683 von Funko

Disney feiert den Star Wars Day!

„May the Force be with you!” – Der Abschiedsgruß der Jedi hat ohne Zweifel Kultstatus erlangt! Zum ersten Mal wurde er in „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung” im Jahr 1977 eingeführt, doch für Millionen von Star Wars Fans hat der berühmte Satz noch eine weitere Bedeutung, denn das Wortspiel im Originalzitat gibt den Termin-Vorschlag für den weltweiten Star Wars Day, der von Fans mit unzähligen Aktionen und Veranstaltungen alljährlich am 4. Mai (May the 4th // May the Force…) gefeiert wird.

Was einst als Überraschungserfolg im Kino begann, ist mittlerweile zu einem gigantischen Universum herangewachsen, das weit über die Filme der Skywalker Saga hinausreicht. Die epischen Geschichten der jungen Helden um Luke Skywalker, Han Solo, Yoda, Chewbacca und Co., die sich mutig gegen das Imperium stellen und sich dabei in epische Abenteuer stürzen, sind nicht nur von Freundschaft, Herausforderungen und Weltraum-Schlachten geprägt, sondern gehören als fester Bestandteil zur Popkultur.

Galaktische Produktneuheiten

Namhafte Lizenzpartner, wie LEGO®, Hasbro, Funko, Just Play, Jazwares und weitere, zelebrieren die Franchise und stellen ihre brandneuen Produkthighlights vor. Zu den Neuheiten gehören Sammel- und Action-Figuren, Games, Kleidung, Home-Produkte und mehr – allesamt inspiriert von den neuesten Star Wars Filmen, TV-Serien, Büchern und Comics. Im Handel erhältlich sind, passend zur Feier des 25-jährigen Jubiläums von LEGO® Star Wars™, die Bausets LEGO® Star Wars™ Invisible Hand™ und LEGO® Star Wars™ Das Entern der Tantive IV™, die Star Wars Epic Hero Series Action-Figuren von Hasbro und neue Funko POP! Sammelfiguren. Just Play stellt mit den Disney Doorables Star Wars Galaxy Peek Minifiguren zum Sammeln und Tauschen vor, und mit der Microscale-Fahrzeugserie Star Wars Micro Galaxy Squadron von Jazwares lassen sich epische Schlachten im Kinderzimmer nachspielen. Die Bekleidungsmarke UNIQLO präsentiert mit der neuen Star Wars UT Kollektion stylische Grafik-T-Shirts: Künstler Kosuke Kawamura hat ausgewählte legendäre Star Wars Filmplakate im kreativen Collage-Konzept neuinterpretiert. Die Kollektion ist ab dem 13. Mai erhältlich.

Ab dem 3. Mai kommen Gaming-Fans auf ihre Kosten, denn das Survival-Crafting-Spiel LEGO® Fortnite wird durch spannende LEGO Star Wars™ Elemente erweitert. Ab dem 30. August wird außerdem Star Wars Outlaws, das erste Star Wars Open-World-Spiel, erhältlich sein.