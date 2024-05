Gewinnspiel: Wir verlosen coole Hasbro Pulse-Sammlerstücke zum Star Wars Day 2024

Abgerundet wird das Paket mit zwei kultigen, detailgetreuen Fanlieblingen aus der The Black Series: Darth Vader und Ashoka. Die Star Wars The Black Series umfasst Sammelfiguren (15 cm), Fahrzeuge und Rollenspielartikel zur über 40-jährigen Geschichte der Star Wars Galaxis. Diese Serie mit Star Wars Spielzeugen begeistert mit raffinierten Features und fein gearbeiteten Details und bietet die Qualität und Realitätstreue, die Star Wars Fans lieben. Möge die Macht mit euch sein!

Absolute Highlights für jede Star Wars Fan Sammlung sind die neuen elektronischen (Premium-)Helme, wie jener von The Mandalorian. Dank realistischer Funktionen und einem detailgetreuen Design bietet der elektronische The Mandalorian Helm die Qualität und Authentizität, die STAR WARS Fans lieben. Die abnehmbare Taschenlampe und die Lichter im Inneren versetzen Fans in die Rolle des Kopfgeldjägers Din Djarin, auf der Suche nach Zielobjekten.

Anlässlich des kürzlichen Star Wars Days verlosen wir in Kooperation mit Hasbro Pulse coole Star Wars Sammlerstücke. Ein Muss für alle Fans!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 22.5.2024 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. Mitarbeiter:innen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

