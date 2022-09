NetEase kauft Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit: Become Human)

NetEase hat nun das französische Entwicklerstudio Quantic Dream vollkommen übernommen. Was wird aus Star Wars: Eclipse?

Die Käufe gehen weiter: Activision Blizzard wird von Microsoft gekauft, FromSoftware gehört zu 30 % Tencent und Sony, und nun spielt auch NetEase fleißig mit. Das chinesische Konglomerat hat angekündigt, dass es den französischen Entwickler Quantic Dream vollständig übernommen hat – bekannt für filmische Abenteuer wie Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human. Die Holdinggesellschaft erwarb ursprünglich 2019 eine Minderheitsbeteiligung an Quantic Dream, hat aber nun die volle Verantwortung für das Unternehmen übernommen. Somit wird es das erste europäische Studio von NetEase und zur Anführung der Präsenz von NetEase auf dem Weltmarkt verwendet. Quantic Dream wird unabhängig unter der Führung seines derzeitigen Präsidenten David Cage und des Operationschefs Guillaume de Fondaumière weiterarbeiten – also alles gut.

Quantic Dream, bekannt durch seine dramatischen Film-Abenteuer, hatte in den letzten Jahren mit Problemen bezüglich seines Rufs zu kämpfen. Da stand schnell der Vorwurf einer sexistischen Arbeitsatmosphäre im Raum, was sich mittlerweile aber alles geklärt hat. Ein Statement von Guillaume de Fondaumière dazu: “Quantic Dream bekräftigt einmal mehr die Werte, die das Studio in seinen Spielen und innerhalb des Unternehmens immer verteidigt hat, nämlich Werte des Humanismus, der Inklusivität und des Rechts des Einzelnen, sich einzigartig auszudrücken. Wir werden sie weiterhin mit der gleichen Leidenschaft und Entschlossenheit wie immer verteidigen. Quantic Dream setzt sich weiterhin fest dafür ein, weiterhin mit seinen Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, um ein ruhiges Arbeitsumfeld zu schaffen, das der beruflichen und persönlichen Entwicklung und Erfüllung aller förderlich ist.“