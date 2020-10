Must-have: Ciri and the Kitsune Figure im Unboxing Video

CD Projekt Red punktet seit jeher mit Passion und einem Mindset, dass man sich von allen Publishern wünschen würde – From Players for Players bzw. From Fans for Fans.

Das gilt auch für das absolute Sammlerschmuckstück Ciri and the Kitsune Figure. Diese Sammelfigur ist für rund 250 Euro im CD Projekt Red Gear-Store erhältlich, aber aufgrund der hochwertigen Machart trotz des stolzen Preises bereits ausverkauft. Damit ihr seht, was ich mit hochwertig meine bzw. was euch eventuell entgangen ist, könnt ihr euch im folgenden Unboxing-Video einen Eindruck von diesem besonderen Sammlerstück verschaffen. Viel Spaß damit!