Monster Hunter Wilds Beta und neuer Trailer angekündigt

Heute wurden in einem kleinen Monster Hunter Wilds Showcase spannende Informationen bekannt gegeben. Neben einem neuen Trailer, der uns feurige Monster und eine lodernde Umgebung zeigt, wurde auch eine öffentliche Monster Hunter Wilds Beta angekündigt.

Bereit für die Monster Hunter Wilds Beta?

Vom 1.- 4.November findet der öffentliche Betatest statt und somit können wir auf unsere erste Jagd im Open-Wold Moster Hunter gehen. Alle Plattformen, darunter PlayStation 5, Xbox Series X und PC, werden unterstützt und zur Teilname wird keine Online-Mitgliedschaft von PlayStation oder Xbox benötigt. PlayStationPlus Mitglieder haben aber einen kleinen Vorteil und können per exklusivem Early Access schon von 29.-31.Oktober auf die Jagd gehen. Der Inhalt des Betatest besteht aus dem Charaktereditor, einer Story-Demo und der Doshaguma Jagd-Quest. Bei der Charaktererstellung haben wir alle Freiheiten wie in der fertigen Version des Spiels und wir können den erstellten Charakter in die Vollversion übertragen. Nutzt diese Gelegenheit, um das perfekte Design für euren Jäger und Palico zu erstellen um dann beim Release gleich ins Abenteuer stützen zu können. In der Story-Demo erleben wir den Einstig ins Spiel, eine Chatacabra Jagd und Tutorials der grundlegenden Spielfunktionen. Das Ziel der Doshaguma Jagd-Quest ist das Alphatier des Monster-Rudels zu erlegen. Sind euch die Monster zu aggressiv, dann macht von der neuen Crossplay-Funktion gebrauch und kämpft mit anderen online im Mehrspielermodus. Dieser Test zeigt uns nichts neues und ist auf die “Windebene” begrenzt, die wir aus dem Gamescom Gameplay kennen. Trotzdem ist es eine tolle Möglichkeit selbst in die offene Welt einzutauchen und ein paar der Monster kennenzulernen. Für mich, einem komplett neuen Jäger, wird die Monster Hunter Wilds Beta der entscheidende Knackpunkt sein, ob ich in das Franchise einsteige.

Feuriger neuer Trailer

Im nun schon fünften Trailer zu Monster Hunter Wilds, wird uns das dritte Gebiet des Verbotenen Landes gezeigt. Das Ölquellbecken beherbergt das Volk von Azuz, der Heimat der Schmieden aber auch monströsen Bewohner die sich den harschen Bedingungen angepasst hat. Der toxische Kampfwyvern “Rompopolo” hält sich in Bereichen voller Ölschlamm auf. Während die Reißzahn-Bestie “Ajarakan” zum Phänomen der Feuerschwemme aktiv ist. Die bedrohlichste Gefahr stellt aber ein mysteriöses Monster namens “Schwarze Flamme” dar. Seht selbst was für hitzige Situationen auf euch zu kommen: