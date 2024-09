Monster Hunter Wilds: die Jagd beginnt am 28. Februar 2025

Die Jagd in Monster Hunter Wilds beginnt am 28. Februar 2025! Im Rahmen der State of Play wurde ein neuer Monster Hunter Wilds Trailer präsentiert, der neue Monster und Umgebungen zeigt. Darunter auch das Flagship-Monster Arkveld, ein mysteriöses Biest einer längst ausgestorbenen Spezies mit einzigartig geformten, kettenartigen Flügeln. Im Volksmund als “Weißer Geist“ bekannt, zieht euch die Jagd in den Karminwald, ein Sumpfgebiet mit einem bunten Ökosystem aus Monstern, üppiger Vegetation und rot gefärbten Flüssen. Durch dynamische Wetterereignisse verändern sich die Jagdbedingungen immer wieder aufs Neue. Im heftigen Sturzregen ist die Sicht beeinträchtigt, die Wasserströmung steigt an und Pflanzen und Kreaturen verändern sich. Entdeckt die schöne und zugleich gefährliche Welt und ihre Monster im neuen Trailer:

Mehr zu Monster Hunter Wilds

Als erster Teil der beliebten Action-Rollenspiel Serie führt uns Wilds in eine offene, lebendige Welt, in der die Monsterjagden wie noch nie zuvor ablaufen. Das Spiel bietet mehrere neue Umgebungen, darunter farbenprächtige Wälder, weitläufige Savannen und düstere Sümpfe. Wechselnde Wetterbedingungen wie starke Regenfällen und dynamische Begegnungen mit verschiedensten Lebewesen beeinflussen jede Jagd. Zu den neuen Monstern gehört der Leviathan Uth Duna, der während besagter Regenstürme Unheil verursacht, der Wyvern Quematrice, welcher brennbare Substanzen speit um sie dann mit seinem Schweif zu entzünden und das neue Flagship-Monster Arkveld, ein mysteriöses Biest einer längst ausgestorbenen Spezies. Freut euch auf diese Giganten Jagd zu machen, entweder alleine oder gemeinsam mit euren Freunden über Crossplay. Was erwartet euch in dieser lebendigen, sich dynamisch verändernden Welt, in der Monster und Menschen koexistieren müssen? Erfahrt es wenn Monster Hunter Wilds am 28. Februar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht wird.