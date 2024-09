Neues Video zu Monster Hunter Wilds online

Capcom hat mit diesem Video die klarste Zusammenfassung der Hauptgeschichte von Monster Hunter Wilds veröffentlicht.

Das Setup ist ganz klassisch Monster Hunter: Wir fahren in die Verbotenen Länder, in ein “unerforschtes Gebiet”, das die Gilde untersucht. Dieses Gebiet wurde als unbewohnt angesehen, bevor ein Junge namens Nata entdeckt wurde, der in mehreren düsteren Trailern zu sehen war. Er wurde von der Gilde gerettet, nachdem sein Dorf, die Heimat der Hüter, von einem Monster angegriffen wurde, von dem wir jetzt wissen, dass es Arkveld ist, der Weiße Geist und das Flaggschiff-Monster für Wilds. Monster Hunter wird nie ein geschichtengetriebenes Erlebnis sein – es geht nur um die riesigen Monster – aber Wilds setzt den Trend fort, dass Capcom stärker in sein Storytelling investiert, oder zumindest stärker als das typische „macht euer Ding“.

Der Großteil des Videos ist eine Auffrischung von Trailern, die zuvor gekommen sind – die Kernbesetzung, Waffentypen, temporäre Lager, Umwelteinrichtungen usw. – aber ein paar Leckerbissen um die 9:00-Marke fallen auf. Zum Beispiel blinkt die HP-Leiste, wenn ein Monster einen besonders tödlichen Angriff vorbereitet – auch sonst gibt es schöne Dinge zu sehen. Zur Freude vieler Fans – zumindest der Monster Hunter-Subreddit brüllt und schreit – kommt der schrullige Vogel Wyvern Yian Kut-Ku nach Wilds. Dies ist eines der wenigen zurückkehrenden Monster, die bisher enthüllt wurden, da Capcom sich hauptsächlich auf brandneue Monster für Wilds konzentriert hat. Was haltet ihr davon?