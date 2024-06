Monster Hunter Puzzles: Felyne Isles angekündigt: Match-3 für iOS und Android

Capcom hat gerade Monster Hunter Puzzles: Felyne Isles angekündigt. Das kam ziemlich unerwartet, und am 26. Juni 2024 ist es schon da!

Über Monster Hunter Puzzles: Felyne Isles

Dies ist die Art von Spiel, die wir eigentlich auf dem Summer Game Fest erwartet hätten, also ist es ein wenig seltsam, dass Capcom nicht noch ein paar Tage auf die diesjährige Ausgabe warten konnte. Aber nun ist die Katze aus dem Sack, und wir freuen uns schon drauf. Monster Hunter Puzzles: Felyne Isles ist ein Match-3-Puzzle-Spiel mit den niedlichen Katzenfreunden der Serie, das am 26. Juni weltweit auf Android und iOS erscheint. Das Free-to-Play-Spiel scheint Monster Hunter Stories zu ähneln, so wagt sich Capcom vielleicht mit Monster Hunter Puzzles in das Casual- und Puzzle-Genre.

Dennoch bietet der Titel mehr als nur Match-3-Gameplay. Es gibt eine Stadtbaukomponente, in der wir die Eicheln verwenden, die wir durch das Klären von Match-3-Brettern erhalten haben, um die Palico-Inseln zu entwerfen und wieder aufzubauen. Neben Monster Hunter Now und Monster Hunter Stories gibt es also schon wieder einen Titel, der dazu gedacht ist, auch Leute abseits der aktuellen Fan-Base mit dem Franchise vertraut zu machen. Das ist sehr löblich und zeigt, dass Capcom sich bemüht, die eigenen IPs zu pflegen. Jetzt als nächstes Breath of Fire, wie wär’s, Capcom? Hier noch ein Trailer zu Monster Hunter Puzzles: Felyne Isles für euch: