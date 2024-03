Monster Hunter Stories: Remaster kommt im Sommer 2024 heraus

Die remasterte Version von Monster Hunter Stories (2016) wird am 14. Juni digital für PlayStation 4, Switch und PC über Steam veröffentlicht.

Capcom sagte, Vorbestellungen werden in Kürze verfügbar sein und Navirous “König”- und “Königin”-Outfits enthalten. Eine Monster Hunter Stories Collection, die sowohl Monster Hunter Stories als auch Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (zu unserem Test) enthält, wird auch für alle drei Plattformen verfügbar sein, einschließlich PlayStation 4. Wir können einen epischen Sommer voller Abenteuer mit Monster Hunter Stories und seinen neuen Funktionen erwarten, darunter vollständige japanische und englische Voiceovers, sieben neue Untertitelsprachen, einen neuen Museumsmodus, der sich über 200 Konzepte, Hintergrundmusik und Entwicklerskizzen erstreckt, und Titel-Updates, die zuvor nur in Japan verfügbar waren. Wir erleben das Reiten von Monsties in atemberaubenden Details auf größeren Bildschirmen, verbessert mit raffinierter Modellierung, Texturen und Beleuchtung in High Definition.