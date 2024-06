Summer Game Fest 2024: Keine großen Überraschungen zu erwarten

Der Live-Showcase des Summer Game Fest 2024 wird sich weithin auf zuvor angekündigte Spiele konzentrieren, die noch dieses Jahr erscheinen sollen.

Zum Summer Game Fest 2024

Das kommt vom Eventproduzenten und Moderator Geoff Keighley höchstselbst, der die Pläne für die Veranstaltung während eines kürzlichen Q&A-Streams auf Twitch diskutierte. Die Show beginnt am 7. Juni um 23 Uhr unserer Zeit und dauert etwa zwei Stunden, sagte er. “Eines der Dinge, die Sie mit der Show diese Woche sehen werden, ist, dass wir wirklich versucht haben, einige unerwartete Dinge, von kleineren Teams und unabhängigen Studios, auch in die Show zu programmieren, neben einigen großen Blockbuster-Spielen und Franchises, die Sie auch in der Show sehen werden”, sagte Keighley. „Es wird definitiv neue Ankündigungen geben, aber die Show konzentriert sich weitgehend auf, denke ich, bestehende Spiele, die neue Updates für Fans haben, nur in Bezug auf das Setting im Spiel“, fügte er später im Stream hinzu.

“[Die] Game Awards haben viele in der Regel große Überraschungen und große, neue Enthüllungen. Diese Show ist sehr viel, sie konzentriert sich weitgehend auf angekündigte Dinge. Es gibt absolut neue Spielankündigungen während der gesamten Show, aber nur um das Niveau festzulegen, ist es nicht alles brandneues Zeug. Es sind in der Regel Dinge, die später in diesem Jahr herauskommen.“ Keighley sagte, dass die Fans ein großes Update darüber erhalten werden, was als nächstes für Palworld kommt. Atlus wird auch auf die Bühne gehen, um über Metaphor: ReFantazio zu reden, und Capcom wird Monster Hunter Wilds zeigen. Was nicht kommen wird: Kein neuer GTA 6-Trailer, nichts Neues zu Kingdom Hearts 4, auch keine Videos zu The Wolf Among Us 2 und auch nichts zum wohl erst 2025 erscheinenden Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Also, gewohnte Fahrwasser voraus!